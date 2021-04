VÍDEO: La escena eliminada del Joker en el Snyder Cut con su mítica frase "vivimos en una sociedad"

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Uno de los momentos más comentados del tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder fue cuando el Joker de Jared Leto pronunciaba su mítica frase "vivimos en una sociedad" durante, supuestamente, la secuencia Knightmare del Epílogo del filme. Sin embargo, ese fragmento de la escena en cuestión quedó fuera del metraje final. Ahora el propio Snyder ha revelado cómo era exactamente el diálogo eliminado.

La frase "vivimos en una sociedad" se popularizó entre el fandom gracias a los 'memes' del Joker de Heath Ledger, pese a que el villano jamás la pronunció en El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Además, esas palabras volvieron a tomar las redes gracias al Joker de Joaquin Phoenix. Conocedor de ello, Snyder decidió incluir la popular frase en los adelantos de Liga de la Justicia como un guiño a los fans, aunque finalmente decidió que se quedase fuera de las cuatro horas de metraje del Snyder's Cut.

Ahora, el cineasta ha compartido en las redes sociales el momento exacto en el que el Joker pronuncia su icónica frase. La escena se desarrolla igual que en la secuencia Knightmare, pero incluye el célebre "vivimos en una sociedad" dentro de contexto, además de ofrecer unos segundos adicionales del Joker de Leto para los fans.

