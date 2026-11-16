Robert Pattinson es el actor elegido para interpretar a James Bond

Madrid, 16 de noviembre de 2026. El actor británico Robert Pattinson ya tiene licencia para matar A través de un vídeo publicado en redes sociales, Amazon Prime y MGM Studios han puesto fin a los rumores de las últimas semanas sobre qué actor terminaría encarnando a James Bond. En uno de las castings más seguidos de los últimos tiempos, Robert Pattinson se ha hecho con el papel de 007 en una lista en la que aparecían otros candidatos como Josh O'Connor, Callum Turner o Jack Lowden. (Fuente: Warner Bros/Universal Spain/James Bond 007/X)