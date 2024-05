¿Confirmado Venom En Spider-Man 4?

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios y Sony Pictures siguen buscando el mejor modo posible de enfocar la cuarta entrega de Spider-Man. Pese a que el nuevo capítulo de la saga protagonizada por Tom Holland todavía no cuenta con un director asignado, nuevas informaciones aseguran que Venom, uno de los más letales enemigos del trepamuros, estará en la película, aunque no será su principal villano.

Si hay algo que los seguidores marvelitas anhelan más que ninguna otra cosa, es ver al Spider-Man de Holland enfrentándose al letal simbionte alienígena de Tom Hardy. Es más, no hace mucho, se confirmaba que Venom 3, cuyo estreno está previsto para el próximo 8 de noviembre, ligará su trama a los eventos de No Way Home.

Y es que, antes de ser devuelto a su propio universo, un fragmento de Venom se desprendió, quedándose en la Tierra-616, dejando abierta la posibilidad de un futuro encuentro con el héroe arácnido de Holland en el UCM. Pero eso no significa que ambos vayan a tener un escarceo en la tercera entrega del malcarado simbionte.

Sin embargo, sí tendrán un cara a cara en Spider-Man 4. Según ha detallado MyTimeToShineHello en su cuenta de X, Venom tendrá una aparición estelar en la película. Y aunque seguramente muchos esperarán que sea el gran antagonista al que se enfrente el trepamuros, también asegura que no será así.

