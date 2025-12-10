El Señor de los Anillos prepara un doloroso 'recast' para los fans en La caza de Gollum

El Señor de los Anillos prepara un 'recast' muy doloroso para los fans en La caza de Gollum - WARNER BROS

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película en imagen real de El Señor de los Anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, arrancará su rodaje en Nueva Zelanda en mayo del próximo año de cara a estrenarse en cines el 17 de diciembre de 2027. Las últimas informaciones relacionadas indican que la cinta recuperará para su trama a uno de los personajes más queridos de la Tierra Media y de la trilogía original de Peter Jackson.

Se trata de Aragorn, el montaraz descendiente de Númenor al que interpretó Viggo Mortensen en las películas dirigidas por Jackson. Según recoge Knight Edge Media, Serkis ya se ha reunido con varios actores para encarnar a una versión más joven del personaje que terminará convirtiéndose tras la derrota de Sauron, en el rey Elessar restaurando la línea de los monarcas numenoreanos.

Cabe destacar que Mortensen ya se mostró abierto a retomar su papel de Aragorn en este nuevo proyecto que, ambientado entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, relatará la persecución de Gollum por Aragorn a petición de Gandalf para evitar que revele información sobre el Anillo a Sauron. Sin embargo, recalcó que para interpretar de nuevo al bravo montaraz en La caza de Gollum debían darse unas condiciones muy específicas.

"Únicamente lo haría si fuese el indicado, ya sabes, debido a la edad que tengo ahora y eso. Solo de ser lo adecuado para el personaje, sería una estupidez hacerlo de otra manera", subrayó en declaraciones a GQ en junio de 2024.

Asimismo, Philippa Boyens, artífice junto a Peter Jackson y Fran Walsh del guion de la trilogía de El Señor de los Anillos, ya reveló en una entrevista con The Playlist en diciembre de dicho año que Aragorn tendrá un papel fundamental en el filme, ya que Gandalf encargará al personaje la misión de encontrar a Gollum. También dejó caer que habían entablado conversaciones para que Mortensen retomara el papel del último heredero directo y legítimo al trono de Gondor.

"Honestamente, todo depende de Viggo. Andy, Peter y yo hemos hablado con él y no puedo imaginarme a nadie más interpretando a Aragorn. Pero dependerá completamente de si el guion le convence", dejó caer Boyens entonces.

"Sé que Andy quiere trabajar con él, pero tampoco lo vemos como algo que pueda hacerse con IA, tendría que realizarse con maquillaje digital", adelantó sobre cómo rejuvenecerían a Mortensen, nominado en tres ocasiones al Oscar a mejor actor por sus papeles en Promesas del Este, Captain Fantastic y Green Book.

Dicho esto, lo cierto es que, dado los elevados costes para la utilización de la tecnología de rejuvenecimiento en producciones de gran envergadura, lo más práctico es que Serkis recurra a un actor más joven para dar vida a Aragorn en La caza de Gollum. Pero eso no significa que Mortensen no pueda aparecer en la cinta interpretando un papel menor en ella.

Después de todo, como señala el medio, Martin Freeman tomó el testigo de Ian Holm como Bilbo Bolsón en la trilogía de El Hobbit, también dirigida por Jackson. Pero Holm apareció en breves escenas interpretando a un ya anciano Bilbo escribiendo sus aventuras en su libro.

Del mismo modo, Mortensen podría aparecer como Aragorn en La caza de Gollum, ya coronado como rey Eléssar Telcontar de Gondor y Arnor, escribiendo su historia o narrándosela a su hijo Eldarion, en vez de como el joven que acompaña a Gandalf en la búsqueda de la criatura a la que volverá a dar vida Serkis en la película.

La trama se situará entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Esta será la primera de otra saga de películas, cuya segunda entrega, que podría no ser una continuación de La caza de Gollum, ya estaba también en desarrollo por el equipo de Jackson, Walsh y Boyens.