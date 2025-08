Sauron mejora su armadura en el avance de la temporada 3 de Los Anillos de Poder

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder arrancó su rodaje el pasado mes de junio en Shepperton Studios, en el Reino Unido. Para ir abriendo boca, Amazon Prime Video ha lanzado un suculento teaser que ofrece reveladores detalles de una pieza clave de la impresionante armadura de Sauron.

Las imágenes arrancan con las manos de un miembro del equipo de utilería insertando cada una de las piezas que dan forma a la corona del Señor Oscuro. Una vez terminada su labor, hace entrega de ella y es transportada hasta lo que parece ser el set de rodaje.

Sauron, a quien interpreta Charlie Vickers en Los Anillos de Poder, debe recorrer aún un largo camino hasta convertirse en la colosal y temible amenaza a la que se enfrentarán elfos y hombres en la Guerra de la Última Alianza, especialmente porque todavía no ha alcanzado la cima de su poder en la serie.

