Los protagonistas de El Señor de los Anillos saldrán de gira para celebrar los 25 años de la trilogía - WARNER BROS.

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La comunidad del Anillo, primera entrega de la trilogía de Peter Jackson que adaptaba la legendaria obra de J.R.R. Tolkien, está cerca de su 25 aniversario. Para conmemorarlo, Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan, los actores que dieron vida a los hobbits principales en la saga, participarán en un evento muy especial.

FAN EXPO HQ, conocida por sus convenciones en Estados Unidos y Canadá, tiene planeado un evento muy especial para los incondicionales de la Tierra Media: Una noche con los hobbits.

La compañía ha anunciado un tour por varias ciudades norteamericanas con: Elijah Wood, quien interpretó a Frodo; Sean Astin, quien interpretó a Samsagaz; Billy Boyd, quien interpretó a Pippin; y Dominic Monaghan, quien interpretó a Merry.

Esta gira de FAN EXPO comenzará en Nueva Orleans del 9 al 11 de enero de 2026. El sábado 10 a las 7:30 p. m. CT (2:30 a.m. hora española). Tras su arranque, el tour continuará en las ciudades de Portland, Vancouver, Chicago y Orlando, entre otras.

Las entradas para la gira podrán adquirirse a partir de las 10 a.m. (hora local) en la taquilla de cada evento en las distintas ciudades. Para acceder, será necesario contar con un pase de la convención FAN EXPO.

Además, los asistentes podrán adquirir paquetes VIP que incluirán fotografías exclusivas, autógrafos y artículos de colección de edición limitada. En todo caso, los usuarios podrán estar al tanto de toda la información en fanexpohq.com.

También se espera que este tour incluya actividades relacionadas con El Señor de los Anillos en su programa.

"FAN EXPO trata de crear experiencias inolvidables, y Una noche con los Hobbits será exactamente eso. Los fans están encantados cada vez que recibimos a estos actores individualmente, pero juntos la energía es electrizante", expresó el vicepresidente de la compañía, Andrew Moyes, en un comunicado recogido por ScreenRant.

"Sus personajes son muy queridos, su amistad es inolvidable y el entusiasmo que brindan al público no tiene comparación. Estamos ansiosos por presentar esta celebración especial de aniversario en 2026", añadió.

Este es el itinerario previsto al completo del tour conmemorativo de El Señor de los Anillos: La comunidad del Anillo.

FAN EXPO Nueva Orleans (del 9 al 11 de enero de 2026): sábado 10 de enero a las 7:30 p.m. CT (hora española: domingo 11 de enero, 2:30 a.m.)

FAN EXPO Portland (del 16 al 18 de enero de 2026): sábado 17 de enero a las 7:30 p.m. PT (hora española: domingo 18 de enero, 4:30 a.m.)

FAN EXPO Vancouver (del 14 al 16 de febrero de 2026): Por determinar

MEGACON Orlando (del 19 al 22 de marzo de 2026): sábado 21 de marzo a las 7:30 p.m. ET (hora española: domingo 22 de marzo, 0:30 a.m.)

Calgary Comics and Entertainment Expo (del 23 al 26 de abril de 2026): sábado 25 de abril a las 7:30 p.m. MT (hora española: domingo 26 de abril, 3:30 a.m.)

FAN EXPO Denver (del 28 al 31 de mayo de 2026): Por determinar

FAN EXPO Filadelfia (del 29 al 31 de mayo de 2026): Por determinar

FAN EXPO Boston (del 7 al 9 de agosto de 2026): sábado 8 de agosto a las 7:30 p.m. ET (hora española: domingo 9 de agosto, 1:30 a.m.)

FAN EXPO Chicago (del 14 al 16 de agosto de 2026): sábado 15 de agosto a las 7:30 p. m. CT (hora española: domingo 16 de agosto, 2:30 a. m.)

FAN EXPO Canadá (del 27 al 30 de agosto de 2026): sábado 29 de agosto a las 7:30 p.m. ET (hora española: domingo 30 de agosto, 1:30 a.m.)

FAN EXPO Dallas (del 11 al 13 de septiembre de 2026): sábado 12 de septiembre a las 7:30 p.m. CT (hora española: domingo 13 de septiembre, 2:30 a.m.)

FRODO, DE VUELTA A LA TIERRA MEDIA

Hay que recordar que recientemente, Elijah Wood dejó entrever que podría retomar su papel de Frodo en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum tras encarnar al personaje en la trilogía de Peter Jackson, durante la pasada DesertCon de México.

En un vídeo del evento recogido por Así Soy TV expresó su entusiasmo porque la cinta, que dirigida y protagonizada por Andy Serkis, se estrenará el 17 de diciembre de 2027, reúne a buena parte del equipo creativo y técnico de las películas de Jackson, además de ofrecer la oportunidad de varios cameos.

"Bueno, no puedo decir nada sobre eso. Sé bastante al respecto. Lo he leído. Es realmente bueno. Hay gente fantástica involucrada", confesó el actor tras ser abordado por un fan acerca de si había hablado con Serkis sobre el proyecto y su posible papel en él.