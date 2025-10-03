Así es la transformación de los orcos en la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder - PRIME VIDEO

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Los Anillos de Poder, la serie de El Señor de los Anillos de Prime Video, todavía no tiene fecha de estreno para su tercera temporada. Pero, ahora cuando se cumple un año desde que concluyó la segunda entrega, la producción de Amazon basada en la obra de J.R.R. Tolkien sigue dando forma a su nueva temporada ofeciendo a los fans una emocionante actualización de lo que está por venir.

En un clip publicado en la cuenta oficial de Instagram de Los Anillos del Poder, los fans pueden ver el proceso de convertir a uno de los actores de la serie en un orco o uruk. El vídeo acelerado muestra todo el proceso del equipo de maquillaje de la serie para transformar al actor en uno de los fieles soldados a las órdenes de Sauron.

El vídeo lleva por título: "Y así se multiplicaron en las tierras de Mordor" y a juzgar por las reacciones, parece que los seguidores de la Tierra Media están impacientes por ver la tercera temporada. En sus comentarios, algunos aplauden que se use maquillaje real en lugar que efectos en CGI mientras que otros, con más sorna, señalan que estos orcos son demasiado bien parecidos.

De nuevo con J.D. Payne y Patrick McKay como showrunners, la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder todavía no tiene fecha de estreno en Prime Video, aunque todo indica que no llegará, al menos, hasta bien entrado 2026.

Según diversas informaciones, los nuevos capítulos contarán con un salto temporal de varios años, situándose en el apogeo de la guerra entre los elfos y Sauron y con el Señor Oscuro trabajando para forjar el Anillo Único y así controlar definitivamente el resto de joyas, lo que le llevaría a dominar toda la Tierra Media.

El reparto de la tercera temporada volverá a estar encabezado por Morfydd Clark (Galadriel), Charlie Vickers (Sauron), Ismael Cruz Córdova (Arondir), Cynthia Addai-Robinson (reina Míriel), Robert Aramayo (Elrond), Daniel Weyman (Gandalf), Markella Kavenagh (Nori), Maxim Baldry (Isildur), Trystan Gravelle (Pharazôn), Owain Arthur (príncipe Durin) y Sophia Nomvete (princesa Disa).

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder contará también con nuevas incorporaciones como las de Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. Aunque se desconocen sus roles, sí se sabe que Richardson será un actor fijo, mientras que Varla y Young tendrán papeles más recurrentes. Estos últimos fichajes se unen a los ya anunciados de Jamie Campbell Bower, quien da vida a Vecna en Stranger Things, y Eddie Marsan, actor conocido por sus papeles en cintas como V de Vendetta y Sherlock Holmes.