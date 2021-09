Así conectará Aquaman 2 con Green Lantern

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Nuevos fichajes llegan a la secuela de Aquaman. La segunda entrega de la saga del héroe marino interpretado por Jason Momoa incorpora varios actores a su reparto y uno de ellos va a interpretar a un villano ligado directamente con Green Lantern.

Según informa The Hollywood Reporter, no solo Randall Park regresará como el Dr. Stephen Shin en la secuela, sino que también se suman tres nuevos miembros del elenco. Se trata de Jani Zhao que encarnará a un nuevo personaje conocido como Stingray; Vincent Regan que reemplazará a Graham McTavish como el antiguo gobernante de Atlantis que aparecía en la primera entrega; y por último el fichaje más interesante, el de Indya Moore que interpretará al villano de DC Karshon, también conocido simplemente como The Shark, un tiburón evolucionado por la radiación.

Se trata de un personaje bastante similar al que Sylvester Stallone ya que se trata de un tiburón tigre con poderes telepáticos y antropomórfico pero, lo más interesante, es que es un villano del universo de Green Lantern, presentado por primera vez en el número 24 de Linterna Verde de 1963.

Tal y como adelanta su título, Aquaman y el Reino Perdido se centrará en la nación perdida mencionada brevemente en Aquaman por el Orm de Patrick Wilson y, de nuevo dirigida por James Wan, promete un tono más oscuro y maduro que la primera entrega.

Junto a Momoa como Aquaman, la secuela también contará con Amber Heard como Mera, a Yahya Abdul-Mateen II como Manta Negra, al mencionado Patrick Wilson como el Rey Orm o Amo del Océano, así como la incorporación de Pilou Asbaek como el malvado Mongo. Además, el filme también contará con el regreso de Temuera Morrison y Nicole Kidman dando vida a los padres de Aquaman, Tom Curry y la reina Atlanna, respectivamente.