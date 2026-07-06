Archivo - George Clooney recibirá el León de Oro a toda su carrera en el Festival de Venecia- DANIELE CIFALA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

George Clooney será galardonado con el León de Oro honorífico en la 83.ª edición del Festival de Venecia, que tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre. El actor, director y productor se unirá así a la lista de figuras distinguidas con este reconocimiento a su trayectoria, entre los que se encuentran Catherine Deneuve, David Cronenberg, Pedro Almodóvar o Sigourney Weaver, entre otros.

Clooney ha agradecido este reconocimiento y ha recordado su paso por el festival, en el que se han presentado varias películas protagonizadas por él como Un romance muy peligroso (Out of Sight), Wolfs o, más recientemente, Jay Kelly, así como cintas en las que también ejerce como director, como Buenas noches, y buena suerte. Este año, la programación del Festival de Venecia se dará a conocer el 23 de julio.

"He vivido tantos momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y recibir el León de Oro es un honor tremendo", ha asegurado Clooney. "Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero lo acepto", ha brometado el intérprete.

"Con una combinación perfecta entre el glamour de las estrellas de antaño, una profesionalidad extraordinaria y una sensibilidad moderna, el actor ha abarcado diversos géneros con una versatilidad poco común: películas bélicas como Tres reyes y Syriana; thrillers como Michael Clayton; comedias sofisticadas como Ocean's Eleven y O Brother!; de ciencia ficción con Gravity y Solaris; y comedias agridulces con Los descendientes, Up In the Air y Jay Kelly", reza un comunicado difundido por la Bienal de Venecia, que supervisa el festival.

"En cada una de estas películas, supo ajustar su tono sin dejar de ser fiel a sí mismo: irónico y melancólico, fascinante y reflexivo, brillante y capaz de una profundidad inesperada", continúa el texto.

Al margen de su faceta como intérprete, la institución también remarca el trabajo de Clooney como director, quien ha sido nominado hasta en seis categorías diferentes en los Oscar a lo largo de su carrera, alzándose con la estatuilla a mejor actor de reparto por Syriana en 2006. Además, ejerció como productor junto a Ben Affleck y Grant Heslov en Argo, cinta ganadora del Oscar a mejor película en 2012.

La Bienal de Venecia destaca el trabajo de Clooney "en las nueve películas que rodó cuando decidió ponerse detrás de la cámara, todas las cuales revelan una concepción exigente y generosa del cine", citando filmes dirigidos por él como Confesiones de una mente peligrosa, Buenas noches, y buena suerte, Los idus de marzo o Suburbicon, "ejemplos de películas refinadas, ambiciosas y al margen de las reglas y convenciones del cine de Hollywood".

Además, la institución incide en que las obras dirigidas por Clooney, así como su imagen pública, reflejan "un compromiso con las causas sociales y humanitarias, lo que le convierte en una figura de absoluta relevancia en el mundo del espectáculo actual".

EL "INNEGABLE ENCANTO" DE GEORGE CLOONEY

Alberto Barbera, director de la Mostra de Venecia, ha incidio en que, "en su triple faceta de actor, director y productor", Clooney "es un artista completo y carismático, apasionado y original, que ha sabido convertir una profunda vocación en una de las trayectorias profesionales más brillantes del cine contemporáneo".

Barbera hizo un breve repaso por la trayectoria de Clooney, recordando cómo su carrera "comenzó sin atajos, con pequeños papeles en series de televisión y películas de serie B hasta su gran éxito como protagonista de la serie Urgencias, lo que le convirtió en un actor capaz de llenar la pantalla con una espontaneidad cautivadora".

"Está dotado del don de hacer que sus personajes no solo resulten creíbles, sino también deseables, cercanos y humanos, gracias a su innegable encanto", asegura Barbera, matizando que "el carisma de Clooney se basa en su credibilidad, no en su imagen, porque su lado seductor nunca ha sido meramente estético".