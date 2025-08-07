A George Clooney le "importa una mierda" que digan que solo hace de sí mismo

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

George Clooney y Adam Sandler protagonizan Jay Kelly, cinta de Netflix dirigida por Noah Baumbach que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia y que llegará a la plataforma el próximo 5 de diciembre. Hablando sobre la película, que sigue a un famoso actor y su fiel representante y que acaba de presentar su primer tráiler, Clooney ha reflexionado sobre su carrera, además de alabar el talento de su compañero de reparto.

En la cinta, el personaje de Clooney se enfrenta a aquellos que le acusan de hacer siempre el mismo papel, una crítica que han tenido que soportar muchos intérpretes, también el propio actor, en la vida real. "¿La gente dice que solo hago de mí mismo? Me importa una mierda", expuso el oscarizado interprete en una entrevista concedida a Vanity Fair.

"No hay muchos actores de mi edad a los que se les permita hacer comedias populares como O Brother! y luego Michael Clayton o Syriana. Así que, si eso significa que siempre estoy interpretándome a mí mismo, me da igual. ¿Alguna vez has intentado interpretarte a ti mismo? Es difícil", señaló con ironía Clooney.

Por otro lado, el actor abordó su edad, reconociendo que no pudo adaptarse al método de trabajo usual de Baumbach de rodar muchas tomas de cada secuencia. "Le dije literalmente: 'Noah, mira, me encanta el guion. Me encanta tu trabajo como director, pero tengo 63 años, tío, no puedo hacer 50 tomas'", recordó Clooney, admitiendo no estar "capacitado para ello" y reconociendo que su "registro interpretativo va de la A a la B".

En todo caso, la estrella de Urgencias también expuso que, siendo un actor de su edad, encontrar papeles como el de Jay Kelly "no es tan habitual". "Si no puedes aceptar el envejecimiento, entonces tienes que salir del negocio y desaparecer. Ahora soy el tipo que, cuando persigo a un malo, resulta gracioso, no da suspense. No pasa nada. Lo acepto todo", explicó.

Por otro lado, Clooney alabó la labor de Sandler, actor que ya trabajó bajo las órdenes de Baumbach en The Meyerowitz Stories. Para el intérprete de cintas como Ocean's Eleven: Hagan juego o Wolfs, Jay Kelly muestra "más que ninguna otra película que haya hecho Adam, lo hermoso, sincero y conmovedor que es como actor".

"No paraba de decirle al reparto: 'No le llaméis Sand Man. No le habléis como si fuera un simple cómico tonto. En realidad, es un actor maravilloso y con mucho talento'", expresó Clooney, remarcando que, aunque su sueldo "proviene de hacer grandes comedias tontas", no es "solo un buen cómico", sino mucho más.