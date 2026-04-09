George Clooney responde a Donald Trump tras las burlas a su carrera por acusarle de crímenes de guerra

George Clooney responde a Trump tras las burlas a su carrera por acusarle de crímenes de guerra - ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

George Clooney ha respondido a la Casa Blanca después de que la Administración estadounidense ridiculizara su trayectoria profesional tras acusar al presidente estadounidense, Donald Trump, de un crimen de guerra por sus amenazas contra Irán al decir que "toda una civización morirá".

El ganador al Oscar por Syriana y Argo criticó al presidente de Estados Unidos por el lenguaje utilizado en plena crisis internacional, unas palabras a las que Washington replicó cargando contra "sus horribles películas y su pésima capacidad interpretativa".

"Las familias están perdiendo a sus seres queridos, hay niños que han sido calcinados y la economía mundial está al borde del abismo, este es un momento para un debate firme al más alto nivel, no para insultos infantiles", sostiene el actor de Ocean's Eleven y Gravity en un comunicado remitido a Deadline. "Empiezo yo", señala Clooney sobre ese debate.

"Se habla de crimen de guerra 'cuando existe la intención de destruir físicamente a una nación', tal y como lo definen la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la defensa de la Administración además de llamarme actor fracasado? Algo con lo que estoy de acuerdo después de haber protagonizado Batman y Robin", indica el nominado al Oscar por Buenas noches, y buena suerte, Michael Clayton, Los descendientes y Los idus de marzo.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

El origen de la confrontación se remonta al discurso que Clooney pronunció el pasado martes 8 de abril en Cuneo, Italia, ante miles de estudiantes en un acto organizado por la Clooney Foundation for Justice. El protagonista de Urgencias o Abierto hasta el amanecer señaló que Trump rebasó los límites de la confrontación ideológica y entró en un terreno mucho más grave cuando aseguró que "toda una civilización morirá esta noche" si no se alcanzaba un acuerdo con Irán.

"Si alguien afirma que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra. Se puede seguir defendiendo un punto de vista conservador, pero tiene que haber una línea de decencia y no debemos cruzarla", manifestó Clooney en su intervención. El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, contestó a través The Independent que "la única persona que está cometiendo crímenes de guerra es George Clooney por sus horribles películas y su pésima capacidad interpretativa".

Este cruce verbal se produce después de que Trump anunciara un aplazamiento de dos semanas de sus amenazas contra Irán, mientras Washington y Teherán continúan las conversaciones ligadas a la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio energético mundial.