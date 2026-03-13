Bradley Cooper dirigirá la precuela de Ocean's Eleven protagonizada por Margot Robbie - CONTACTO

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Tras la salida de Lee Isaac Chung, director nominado al Oscar en 2020 por Minari: Historia de mi familia, como responsable de la precuela de Ocean's Eleven, Bradley Cooper se perfila ahora como el principal candidato para escribir el guion y dirigir la película, que estará protagonizada por Margot Robbie.

Según informa Deadline, fuentes cercanas a la producción han confirmado que Cooper, quien ya dirigió y protagonizó junto a Lady Gaga el remake de Ha nacido una estrella, es el elegido para escribir el libreto y asumir la silla del director de la precuela de Ocean's Eleven. También se rumorea que Cooper coprotagonizará junto a Robbie el filme que tiene previsto arrancar su rodaje antes de que finalice el año.

De hecho, el nombre del actor y director ya comenzó a sonar a fines del pasado año como principal candidato para el papel masculino. Cooper, que interpretó fugazmente a Jor-El, el padre de Kal-El en Superman, de James Gunn, estrenada en 2025, y cuya última película como director y protagonista es Sin conexión, ha acumulado hasta 2024 doce nominaciones al Oscar.

Por lo tanto, su posible fichaje para dirigir esta nueva entrega de la saga Ocean's, iniciada por Steven Soderbergh, no resulta en absoluto sorprendente. La franquicia, protagonizada originalmente por George Clooney y Brad Pitt, comenzó en 2001, que a su vez era un remake de La cuadrilla de los once, película de 1960 protagonizada por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Tras otras dos exitosas secuelas estrenadas en 2004 y 2007, dio lugar en 2018 a una continuación encabezada por Sandra Bullock: Ocean's 8.

Hasta el momento, la trama de esta nueva entrega, que protagonizará Robbie, permanece en secreto; tan solo se sabe que la versión más reciente del guion ha sido escrita por Carrie Solomon y está basada en los personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell. Por otro lado, la salida de Chung, quien ya había tomado el relevo de Jay Roach, el realizador vinculado al proyecto cuando se anunció en 2022 se debe, según revelaba un portavoz de Warner Bros. a Entertainment Weekly, a "una separación amistosa por diferencias creativas".