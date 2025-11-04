Benicio del Toro se une a Bradley Cooper y Margot Robbie en la precuela de Ocean's Eleven

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

La precuela de Ocean's Eleven, un proyecto que lleva en desarrollo desde 2022, ha sumado el nombre de Benicio del Toro a su elenco. La película ya contaba con Margot Robbie y, según se daba a conocer recientemente, también con Bradley Cooper (presumiblemente en sustitución de Ryan Gosling, que originalmente iba a protagonizar la cinta junto a su compañera de reparto en Barbie).

Según apunta Nexus Point News, del Toro estaría en conversaciones para unirse al filme. Aunque se desconocen los detalles sobre el personaje al que daría vida el actor, el medio señala la posibilidad de que encarne al antagonista.

Por el momento, es poco lo que se sabe de la trama de la película, más allá de que será una precuela de Ocean's Eleven ambientada en la Europa de los años 60. La cinta, cuyo rodaje se espera que comience este 2026, cuenta con Lee Isaac Chung como director y con un guion firmado por Carrie Solomon basado en los personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell. El proyecto corre a cargo de LuckyChap, la productora de Robbie.

Del Toro ha aparecido recientemente en películas como Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (por la que se rumorea que podría ser nominado a los Oscar) o La trama fenicia, de Wes Anderson y tiene pendiente de estreno All-Star Weekend, de Jamie Foxx.

Aparte de con la precuela protagonizada por Robbie, Cooper y del Toro, la franquicia de robos iniciada por Steven Soderbergh en 2001 con Ocean's Eleven: Hagan juego (remake del filme de 1960 con Frank Sinatra, La cuadrilla de los once), se ampliará con Ocean's 14, a la que Warner Bros, ya habría dado luz verde. La cinta, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno, volverá a reunir a un reparto estelar de anteriores entregas, encabezado por George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon.