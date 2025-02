La gente alucina con el primer teaser tráiler de Los 4 Fantásticos, que llegan en modo retro al UCM

¿A qué hora se estrena el primer tráiler de Los 4 Fantásticos (Fantastic Four: First Steps)?

Los 4 Fantásticos cruzarán las puertas del UCM el 25 de julio de este año con el estreno en cines Fantastic Four: First Steps. Y al fin Marvel ha confirmado cuándo se estrenará el primer tráiler completo con un primer teaser que, a modo de aperitivo, ofrece las primeras imágenes de la nueva versión cinematográfica de la familia de superhéroes marvelita.

Las imágenes arrancan con unos niños felices correteando por las calles de Nueva York, que acuden raudos a un escaparate abarrotado de gente. Todos se muestran expectantes mientras observan con atención varios televisores que anuncian la cuenta atrás para el viaje al espacio de Reed Richards (Pedro Pascal), Susan Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), a quienes se ve fugazmente con sus trajes de astronauta y comprobando que todo está correcto.

El teaser finaliza anunciando el momento exacto en el que la familia más querida de Marvel emprenderá la odisea cósmica que le otorgará sus fantásticos poderes y los convertirá en Los Cuatro Fantásticos. Esto será el martes 4 de febrero a las 7 a. m., según el horario de la Costa Este de Estados Unidos, lo que supone las 13:00 horas en horario español.

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora", señala la sinopsis no oficial de la cinta.

Dirigida por Matt Shakman, a partir de un guion de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, The Fantastic Four: First Steps también cuenta en su reparto con Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus.