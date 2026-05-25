La hija de Martin Scorsese responde a los ataques de odio: "Estas cosas hacen que la gente pierda la vida"

Archivo - La hija de Martin Scorsese tras los comentarios de odio hacia su físico: "Estoy gorda, lo sé. Pero, ¿qué más da?" - MARCO DESTEFANIS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

La hija menor de Martin Scorsese, Francesca Scorsese, se incorporará al reparto de la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith. Tras anunciarse su fichaje en la producción de Prime Video, la actriz compartió la noticia en sus redes sociales, donde recibió una avalancha de ataques de odio centrados en su físico. El pasado sábado, la intérprete publicó un vídeo en TikTok en el que reaccionó a "algunos de los peores comentarios" que ha recibido.

"Contiene algunos de los peores comentarios que he visto sobre mí", explicó Francesca Scorsese, de 26 años, quien reconoció que, aunque estaba acostumbrada a las críticas por ser "hija de un famoso", nunca había experimentado un nivel de odio semejante.

"Lo entiendo. Sé que se me han abierto puertas", admitió la actriz en referencia a la influencia de su padre, responsable de títulos como Shutter Island, El lobo de Wall Street o El cabo del miedo. "Sigo esforzándome, sigo trabajando duro, con pasión, creando y haciendo mi trabajo", añadió la intérprete, que ha participado en películas de su padre como Infiltrados o La invención de Hugo.

https://www.tiktok.com/@francescascorsese/video/7642890557282340109

Francesca replicó algunos de los mensajes que había recibido en redes sociales, donde usuarios la calificaban de "gorda" y "fea", además de compararla con un "frigorífico" o llamarla "Miss Piggy". "Creo que si te dedicas a ver vídeos de otras personas y buscas la negatividad, eres una persona muy, muy triste", lamentó.

La actriz también respondió a quienes criticaban su apariencia física. "Que digan que tengo cara de locutora de radio y que soy increíblemente fea y gorda... lo entiendo. No soy la chica más guapa del mundo. No soy la chica más delgada del mundo. Soy rellenita, lo sé. Pero, ¿qué más da? Salgan a la calle, miren a la gente que les rodea. Miren a su madre, miren a sus hermanas", sentenció.

Scorsese reveló además que había eliminado su cuenta en X debido a la toxicidad y los comentarios ofensivos que recibía en la plataforma, aunque aseguró que ahora percibe la misma dinámica en TikTok. "Hay muchísimos trolls, bots y gente que solo se dedica a intentar arruinarle el día a alguien o a hacerle sentir fatal", afirmó.

"Este tipo de cosas son las que hacen que la gente pierda la vida", denunció la actriz sobre el impacto que este tipo de mensajes puede tener en la salud mental de quienes los reciben.