Javier Bardem se une a Brad Pitt en su película sobre la Fórmula 1

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado fin de semana, Brad Pitt le robó el foco a Alonso, Hamilton, Sainz, Verstappen y compañía en el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputó en el Circuito de Silverstone. Hasta allí acudió el protagonista de Malditos Bastardos y Seven para rodar algunos planos de su nueva película, un filme ambientado en mundo de la Fórmula 1 que ha hecho un nuevo fichaje: el del también ganador del Oscar Javier Bardem.

Tal como señala Deadline, el reparto también incluye a Damson Idris, Hannah Waddingham, Damian Lewis, Kerry Condon y Tobias Menzies. Joseph Kosinski es el director del largometraje, que aún no tiene título oficial, aunque varios medios la están denominando como 'Apex'. Se sabe que Pitt interpreta a Sonny Hayes, un expiloto que regresa al deporte con el equipo ficticio APXGP, mientras que Idris interpreta a Joshua Pearce, su compañero de equipo. Los rumores apuntan a que el personaje de Idris está basado en el piloto Lewis Hamilton, que ejerce como productor de la cinta y está colaborando en el guion.

Realizada en colaboración con la federación de F1, la película comenzó a rodarse la semana pasada, incluyendo algunas secuencias en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ya han salido a la luz imágenes de la grabación en las que se puede ver a Idris y Pitt caracterizados. En la filmación en Silvestone, los actores condujeron dos coches de Fórmula 2 adaptados por Mercedes para asemejarlos a coches de Fórmula 1. Además, los intérpretes realizaron la vuelta de formación junto al resto de pilotos reales de la competición, además de otros actos protocolarios.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp — Formula 1 (@F1) July 6, 2023

La escudería ficticia APXGP incluso tuvo en Silvestone su propio garaje y un box. La producción cuenta con el permiso de los organizadores del Mundial de F1, que también les permitirán grabar nuevas escenas en el Gran Premio de Hungría a finales de julio. "El ambiente es increíble, el poder ser parte de esto y contar nuestra historia. Los equipos nos han abierto sus puertas", afirmó Pitt.

"We've got to get you a cameo!" ??



Brad Pitt reveals all about APXGP with Martin Brundle ?? pic.twitter.com/DjokRTIuLt — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2023

"Interpreto a un tipo que corrió en la década de 1990, que tiene un accidente horrible y desaparece para competir en otras disciplinas. Su amigo, interpretado por Javier Bardem, el dueño del equipo, lo contacta. Están últimos en la parrilla, no han sumado un solo punto. Pero tienen un joven fenómeno, interpretado por Damson Idris, y me traen como una especie de salvador", agregó sobre la trama.

Los Ganadores del Óscar Brad Pitt y Javier Bardem en el set de filmación de "Apex" (2024).#FilmTwitter #Apex #BradPitt #Javierbardem pic.twitter.com/Yrtg2bL0yS — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) July 10, 2023

Brad Pitt and Javier Bardem today at #BritishGP ?????? pic.twitter.com/xMPJTt7xQ5 — V ?? (@ishighart) July 9, 2023

Además, Pitt compartió sus sensaciones tras conducir el monoplaza. "Hoy no estaba nervioso en la pista. Los chicos me prepararon realmente bien. Hay un par de curvas donde puedo ver las gradas, pero estaba concentrado en el circuito. Pude apreciar la experiencia de conducir cuando estaba en las rectas", señaló.

"Esto tenía que ser lo más auténtico posible. Lewis quiere que respetemos el deporte, que lo mostremos tal y como es. Como civil, no tenía idea de lo que se necesita para ser un piloto. La agresividad y la destreza, tengo mucho respeto por él", explicó en referencia a Hamilton.

No se conoce la fecha de estreno del proyecto, aunque Apple tiene un plan para su lanzamiento: la compañía se asegurará de que la película se proyecte a nivel mundial en cines de 30 a 60 días antes de que llegue a Apple TV+ en streaming.

Bardem estrenó el pasado mayo La sirenita, remake del clásico de Disney dirigido por Rob Marshall. Además, tiene pendiente de estreno otras tres producciones: Bride of Frankenstein; Spellbound, en la que participa como actor de doblaje; y Dune Parte 2.