Gal Gadot defiende su participación en una película con escenarios e iluminación generados por IA: "O te adaptas o..."

Gal Gadot Bei Der Premiere Des Amazon Prime Video-Films 'The Runner' Im Harmony Gold Preview House. Los Angeles, 27.08.2026,Image: 1128945395, License: Rights-Managed, Restrictions: , Model Release: No - DAVE STARBUCK / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Gal Gadot protagonizará la nueva película de Doug Liman, Bitcoin, junto a Casey Affleck, Isla Fisher y Pete Davidson. La cinta ha suscitado cierta polémica debido al uso de Inteligencia Artificial para generar los decorados y la iluminación y la actriz no ha dudado en defender su participación en la misma, señalando que uno no puede escapar de la IA si quiere seguir trabajando y asegurando que esta no se ha utilizado para alterar su actuación.

"Este ha sido el contrato más largo en el que he trabajado nunca", expresó Gadot en su reciente paso por el podcast Happy, Sad, Confused. "Mis abogados tardaron seis meses en analizar todos los escenarios que se nos ocurrían en lo que respecta al componente de IA del proyecto. No quería que la IA tuviera nada que ver con mi interpretación", reveló.

A raíz de este empeño, la actriz expuso que el sindicato de actores estadounidense (el SAG, por sus siglas en inglés) llegó a llamar a sus abogados "para pedirles consejos con el fin de actualizar el contrato del SAG y proteger así a otros actores". "En cuanto a las interpretaciones, todo es obra mía", remarcó.

"Me da miedo la IA, pero ¿voy a quedarme con miedo y mirar hacia otro lado? No. Me da miedo, pero estoy experimentando con ella, aprendiendo y tratando de formarme", reveló Gadot. "El tren ya ha salido de la estación. O trabajas con ella o te quedas completamente fuera de juego", sentenció la intérprete, exponiendo que trata de "sacarle el máximo partido y proteger lo que puedo proteger".

GAL GADOT CELEBRA SU EXPERIENCIA RODANDO BITCOIN Y LO COMPARA AL TEATRO

"El componente de IA en esta película se centra en los decorados y la iluminación. Contábamos con un equipo numeroso y mucha gente trabajaba en esta película", señaló la actriz de títulos como Wonder Woman o Blancanieves.

Puesto que el rodaje se llevó a cabo en un almacén donde, en esencia, solo estaban los miembros del elenco, Gadot comparó la experiencia con trabajar en el teatro. "Me pareció una forma de arte pura a la hora de crear una película", opinó. "No he visto ni una sola toma. Como actriz, paso mucho tiempo esperando. Hay una cita legendaria que dice: 'A los actores os pagan por esperar'. Aquí rodábamos sin parar porque no teníamos que esperar a que se ajustara la iluminación. Rodábamos sin descanso durante 10 horas. Fue increíble...", recordó.

Por otro lado, en cuanto al actual debate en torno al uso de la IA en proyectos audiovisuales, cabe remarcar que uno de los puntos que se esgrimen a favor tiene que ver con la reducción de costes. Según recoge Variety, el productor de Bitcoin, Ryan Kavanaugh, ha asegurado que se ahorraron más de 200 millones de dólares gracias a la utilización de la inteligencia artificial.