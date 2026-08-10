Brad Pitt ve la IA como una "herramienta" muy útil para rodar películas de presupuesto medio - SONY PICTURES

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

El 25 de septiembre llegará a los cines El corazón de la bestia, filme dirigido por David Ayer y protagonizado por Brad Pitt. El actor ha abordado ahora uno de los temas más candentes de Hollywood: el uso de la inteligencia artificial en el cine, y considera que podría convertirse en una herramienta muy útil para sacar adelante películas con presupuestos más ajustados.

"Hay mucho rechazo contra la IA, pero la IA va a ser precisamente lo que, utilizada como una herramienta, ayudará a que se hagan esas películas de presupuesto medio, películas con presupuestos de entre 40 y 90 millones de dólares", afirmó Pitt a Esquire. La postura del actor, en cambio, es más compleja cuando se trata de emplearla para reemplazar a los actores.

"Bueno, depende de quién lo cree, ¿sabes?", añadió. "De quién esté detrás, de quién cuente la historia", dice, elaborando su respuesta poco a poco. "De quién diga: 'Quiero ver esta emoción en él', y después pueda rebuscar entre todo lo que proporcione la IA y decir: 'Más en esta dirección', y moldearlo de esa manera", continuó Pitt.

UN EXPERIMENTO MUY INTERESANTE

"Así que podrían hacerlo, pero quizá el producto final no reflejara mis decisiones ni lo que yo encontraría y descubriría en la obra", explicó. "Mira, va a ser un experimento muy interesante. Nos están diciendo a todos que... que nos escaneemos. Me llevan escaneando veinte años y siempre he incluido en mi contrato que los escaneos me pertenecen y que los destruyo", sentenció.

"¡Debería haberlos conservado! Todo este tiempo los he mandado destruir porque soy un chico paranoico de los Ozarks", soltó el oscarizado actor. "El otro día escuché una canción hecha con IA que era jodidamente buena. Pero tenía algo repetitivo. Nunca será igual que escuchar su voz: la voz de una mujer, la voz de una persona", afirmó.

Por otra parte, Pitt retomará también su papel de Cliff Booth en una suerte de secuela del filme de Quentin Tarantino, Erase una vez en Hollywood, y que estará dirigida por David Fincher, con quien el actor ya trabajó en Seven, El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button. "Quentin me dio su bendición. Finch y yo íbamos en un avión y le di el guion. Cuando aterrizamos, me dijo: 'La voy a hacer'", confesó Pitt.