Spider-Man: Brand New Day indigna a los fans por usar IA en una ilustración de Nueva York - SONY PICTURES

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Recientemente se ha publicado Spider-Man: Brand New Day - The Art Of The Movie, un libro que ofrece una detallada visión del proceso artístico de la película protagonizada por Tom Holland. El volumen incluye todo tipo de ilustraciones, pero una en particular ha despertado la ira de los fans, al mostrar claros indicios de haber sido creada con ayuda de la Inteligencia Artificial.

La imagen en cuestión, titulada Big City, Little Spider (ciudad grande, araña pequeña, en español) es una ilustración de una calle de Nueva York atribuida al artista Scott McInnes, quien ha colaborado anteriormente con Marvel Studios en proyectos como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos o Guardianes de la galaxia.

En la imagen se pueden apreciar extrañas deformaciones propias de las obras generadas por la IA. Destacan las peculiares formas de los taxis, algunos de los cuales parecen fundirse entre sí o circular de manera anómala y distorsiones en las escaleras de incendios del edificio de la izquierda.

*Important please read.

In a mistake I won't make again, I initially glanced over an image in Spider-Man: Brand New Day - The Art of the Movie, but after speaking with multiple artists, in my opinion it looks like it was made using AI.



The image seen below has warped taxis and… pic.twitter.com/IiPxi8tCPC — The Artbook Collector (@theartbookguy) August 20, 2026

Según señala The Direct, Big City, Little Spider parece ser la única obra del libro que presenta signos de IA.

MARVEL YA HA ENFRENTADO CRÍTICAS POR EL USO DE IA

No es la primera vez que Marvel se enfrenta a una controversia relacionada con la IA, cuyo uso en la producción audiovisual sigue siendo objeto de debate. En 2023, La Casa de las Ideas usó una intro generada por Inteligencia Artificial en Invasión Secreta que provocó reacciones negativas, y hace apenas unos meses, recibió una oleada de críticas debido a despidos masivos en el equipo de desarrollo visual (aunque no se afirmó que la IA hubiese sido un factor influyente en la decisión, los fans llegaron a esa conclusión).

Por otro lado, a algunos les preocupa que se haga uso de esta herramienta en futuros proyectos, especialmente en Vengadores: Doomsday, teniendo en cuenta recientes declaraciones de sus creadores. "Tenemos que abordar la IA de la misma forma que abordamos todas las innovaciones tecnológicas", expresaron los hermanos Russo en declaraciones a The Hollywood Reporter.

"Es, potencialmente, una herramienta valiosa, pero es el tipo de herramienta sobre la que los artistas siempre deben mantener el control; no obstante, desempeñará un papel importante en el proceso creativo y en el proceso de realización cinematográfica", indicaron los cineastas.