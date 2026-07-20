Netflix reconoce que ha usado IA generativa en 300 de sus producciones este año

Archivo - Netflix reconoce haber usado la IA generativa en aproximadamente 300 de sus producciones este año - BUDRUL CHUKRUT / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, anticipaba el pasado año que las herramientas de inteligencia artificial generativa eran el futuro de la industria audiovisual. La compañía de la gran "N" ha reconocido ahora que la ha empleado en alrededor de 300 producciones en lo que va de 2026.

Durante la presentación de su informe de resultados del segundo trimestre a sus accionistas, Netflix reveló que cerca de 300 títulos de su catálogo han recurrido a esta tecnología durante el año en distintas fases de la producción, desde el desarrollo del proyecto y la previsualización hasta la posproducción y el estreno.

"Cada vez utilizamos más estas herramientas para lograr un resultado de mayor calidad, reducir los tiempos de producción y abaratar costes frente a los métodos tradicionales", apunta la compañía en el balance de resultados, tal y como recoge Variety. "En algunos casos, sin la tecnología de inteligencia artificial generativa, las producciones habrían tenido que prescindir de planos y secuencias clave", añade.

Entre los títulos en los cuales la compañía ha recurrido a la IA generativa se encuentran las series Gloria o Brasil 70: La saga del tricampeonato. Netflix lleva tiempo apostando por la inteligencia artificial en diferentes áreas de su negocio, como las recomendaciones de contenidos, la publicidad o el desarrollo de un estudio de animación basado en esta tecnología.

LA IA GENERATIVA NO REEMPLAZARÁ EL TALENTO HUMANO

En marzo, además, la compañía adquirió InterPositive, la empresa fundada por Ben Affleck, con el objetivo de ofrecer a los cineastas herramientas de IA para su uso durante la producción de películas y series. Según explicó Sarandos, aunque la integración de InterPositive todavía se encuentra en una fase inicial, la compañía ya está viendo el impacto que sus herramientas de inteligencia artificial, junto con otras desarrolladas internamente, están teniendo en sus producciones.

De hecho, afirmó que ofrecen a los creadores "mejores recursos para hacer realidad su visión". Ejemplo de ello es el documental serializado El experimento americano, que incorpora 17 minutos de secuencias realizadas con ayuda de inteligencia artificial.

El codirector ejecutivo de Netflix explicó que esta tecnología permitió llevar la serie más allá de lo que habría sido posible hasta ahora, además de producir esas escenas el doble de rápido y con un coste un 50 % inferior al de los métodos tradicionales, e insistió en que la IA no reemplazará el talento humano dentro de la industria audiovisual.

"Creemos que hacen falta grandes artistas para crear grandes obras, y la IA no va a cambiar eso. Las películas las hacen las personas, y la inteligencia artificial simplemente les proporciona mejores herramientas para hacerlas aún mejores", afirmó.