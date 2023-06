El fulgurante fiasco de The Flash: DC habría perdido menos dinero cancelando la película que estrenándola en cines

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

The Flash, dirigida por Andy Muschietti, llegó a los cines el pasado 16 de junio. Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Michael Shannon y Maribel Verdú forman parte del elenco del largometraje, que aspira a convertirse en uno de los mayores fracasos para DC Filmes, filial de Warner Bros.

Un analista experto en taquilla ha explicado a través de Twitter que DC habría perdido menos dinero cancelando el estreno en cines de The Flash. El usuario señala que la película ha superado los 200 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, pero las previsiones de la compañía eran de entre 280 y 310 millones a nivel global.

A esto hay que sumar un presupuesto de 190 millones y una campaña de marketing de 150 millones, por lo que Warner Bros. habría perdido menos dinero lanzando la cinta directamente en HBO Max en lugar de en salas. El analista calcula que Warner Bros. perderá cerca de 200 millones de dólares por culpa del estreno en cines de The Flash.

Painful, but needs to be mentioned: if #TheFlash ends up within the projection,since studio just keeps half share from #BoxOffice global grosses, it won’t even pay its total 150M marketing campaign.

WB would have lost less money releasing it on Max or not releasing it at all.

