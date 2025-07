James Gunn niega que Superman trate de Israel y Palestina, pero el debate continúa

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

A diferencia de otras cintas de superhéroes, la trama del Superman de James Gunn no se centra en una historia de origen, sino que muestra a Ka-El después de varios años ejerciendo como protector de Metrópolis... y del resto del mundo. Uno de los principales conflictos del filme radica en cómo lidia el héroe con un conflicto internacional, que a muchos ha recordado fuertemente a la terrible situación actual en Gaza. Y a pesar de que el propio cineasta ha negado que sus países ficticios pretendan representar a Israel y Palestina, hay quien no termina de creérselo.

"Cuando lo escribí, el conflicto de Oriente Medio no estaba teniendo lugar. Así que intenté hacer pequeñas cosas para alejarlo de eso, pero no tiene nada que ver con Oriente Medio", explicó Gunn en declaraciones a The Times of London, abordando el tema antes incluso del estreno de la película. De hecho, según recoge Variety, el realizador entregó el guion del filme en mayo de 2023, meses antes del atentado de Hamás a partir del cual escaló la crisis.

"Es una invasión de un país mucho más poderoso dirigido por un déspota a un país que es problemático en términos de su historia política, pero que no tiene ninguna defensa contra el otro país. Realmente es ficción", añadió Gunn, profundizando en el conflicto de Superman, en el que Lex Luthor se alía con el líder de Boravia, ofreciéndole apoyo para conquistar el país vecino de Jarhanpur.

Por su lado, el comentarista conservador Ben Saphiro publicó un vídeo en YouTube afirmando que solo aquellos con un "cerebro de izquierdas" tratarían de relacionar la película con la situación real en Gaza, ya que los hechos no coinciden. En respuesta a este análisis, el comentarista de izquierdas Hasan Piker lanzó su propio vídeo explicando cómo la película señala acusadoramente a Israel.

Así, Piker describió el filme de Gunn como "dos horas y como 10 minutos de que se joda Israel todo el tiempo", exponiendo que cualquiera relacionado con él, estaría "mintiendo" si negase que se trata de una "analogía de Israel y Palestina". "Dos horas y diez minutos de: 'Israel está cometiendo un genocidio'", añadió.

Hasan Piker says the leader of Boravia in Superman is based on David Ben-Gurion, the founder and first Prime Minister of Israel



"A lot of people are saying it's Netanyahu, but I think it's Ben-Gurion. It's two hours and ten minutes of Fuck Israel." pic.twitter.com/cvZ1zFHOFm