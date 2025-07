Superman, censurada en India por "sensual" y "soez"

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Superman ha llegado a los cines de India... aunque no de forma íntegra. Y es que la cinta de James Gunn ha sido censurada en su estreno en el país asiático, algo especialmente sorprendente teniendo en cuenta su calificación por edades de U/A 13+, es decir, apta para todos los públicos pero con la supervisión de un adulto recomendada para menores de 13 años (en España, el ICAA la ha calificado como no recomendada para menores de 12 años).

Según recoge Bollywood Hungama, la Junta Central de Certificación Cinematográfica (CBFC por sus siglas en inglés), solicitó varios cortes en el metraje de Superman incluyendo la eliminación de un "gesto soez" y algunos "elementos visuales sensuales".

El "gesto soez" en cuestión se refiere a una escena de la película en la que Guy Gardner utiliza su anillo de Linterna Verde, que le confiere poderes para crear cualquier forma... y forma una mano que muestra el dedo medio en forma de peineta. En cuanto a los "elementos visuales sensuales", aparentemente se refieren a dos escenas de Lois y Clark besándose, una al principio del filme, en el apartamento de la periodista y otra tras la batalla final.

En total, 41 segundos de metraje de la película de James Gunn han sido eliminados del montaje final que ha llegado a las salas de India y muchos no han dudado en mostrar su descontento ante la censura. "En el estreno celebrado el 9 de julio, los asistentes no reaccionaron bien al corte. Se nota que se ha suprimido algo. Tampoco entendieron por qué se mantuvo una parte de la escena del beso y se censuró la otra", señaló una fuente en declaraciones al medio indio.

"Besarse es un acto sagrado de amor, pero nuestro país hace que parezca un delito", ha reivindicado un usuario de X, antes Twitter, reclamando que India debería tener "una junta de certificación, no una junta de censura". "Dejadnos decidir qué queremos ver", reza otro texto en redes sociales.

Kissing is a sacred act of love, but our country makes it look like a crime. Internet can do wonders. The next movement should be started in order to abolish the CBFC. They ruined Oppenheimer, F1 & now Superman. We should have a CERTIFICATION BOARD, not a censor board. https://t.co/cQkONMuvcA

Completely with @shreyadhan13 here!!



India's CBFC is Utter Stupid & Crappy as Hell!

Why do you always do this?!



In 2023 it was for Oppenheimer and in 2025 it was for #F1TheMovie (the Middle Finger emoji which was changed).



Now again for #Superman . Ugh, it gets to the nerves! pic.twitter.com/DQ19nCp153