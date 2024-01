Imágenes oficiales de los trajes de Madame Web, Spider-Woman y el resto de heroínas arácnidas

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

Madame Web llegará a los cines el próximo 14 de febrero. Y de la manera más inesperada, Sony Pictures, ha dejado atónitos a todos al lanzar los uniformes que lucirán Cassandra Webb (Dakota Johnson), Anya Corazón (Isabela Merced), Mattie Franklin (Celeste O'Connor) y Julia Carpenter (Sydney Sweeney), las heroínas de la película.

Madame Web es uno de los spin-off de Spider-Man más esperados por varias razones. La principal es que tiene como villano a Ezekiel Sims quien ya se mostraba como una variante maligna del trepamuros en el adelanto del filme y, cuyo objetivo es asesinar al trío protagonista antes de que se conviertan en las heroínas que están destinadas a ser.

Tras sorprender en el CES 2024 (Consumer Electronics Show), el mayor encuentro para expertos y aficionados a la tecnología que tiene lugar en Las Vegas lanzando el impactante logo de Venom 3, Sony ha vuelto a dejar atónitos a sus asistentes. Y lo ha hecho mostrando de un modo completamente inesperado los imponentes trajes que vestirán Cassandra Webb, Anya Corazón y Julia Carpenter, alias, Spider-Woman.

Tanto es así, que, en lugar de optar por promocionar el look heroico, publicando una imagen de alta calidad de sus protagonistas, el estudio ha escogido una opción más original. Sony ha presentado los sorprendentes uniformes de las heroínas arácnidas lanzando sus imágenes en las latas de Pepsi.

Dichas imágenes, que ya circulan por Internet, muestran a Johnson como Madame Web enfundada en un traje granate de cuero con su característico emblema arácnido. Aunque también llama poderosamente la atención el deslumbrante traje en blanco y negro que Sweeney viste como Spider-Woman.

HD look at the Madame Web suit pic.twitter.com/X7K2D1GV1M