Filtrado el teaser de Thor en Vengadores: Doomsday, que anticipa el plan de Doctor Doom - MARVEL

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, se encuentra en pleno despliegue de cuatro teasers diferentes concebidos para acompañar, a razón de una cada semana, las proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza. Tras un primer avance centrado en Steve Rogers y su hijo, el adelanto protagonizado por Thor se ha filtrado en redes y refuerza una de las grandes teorías en torno al plan de Doctor Doom en el largometraje de los hermanos Russo.

En esta segunda pieza, el montaje alterna imágenes del personaje interpretado por Chris Hemsworth caminando por el bosque con planos de Love, su hija adoptiva presentada en Thor: Love and Thunder, entrega en la que el asgardiano asume su tutela.

En clip, además, el héroe aparece en mitad del bosque y se arrodilla ante su Stormbreaker elevando una oración a Odín con un monólogo que apunta a que Marvel Studios va a recuperar al Thor más solemne, alejado del tono predominantemente cómico de sus últimas dos películas y más cercano a la épica de Vengadores: Infinity War.

"Padre. Toda mi vida he respondido a la llamada. Del honor, del deber, del combate. Pero el destino me ha ofrecido algo que nunca me atreví a esperar. Un regalo. Una vida preservada de la tormenta. Concédeme la fuerza del Padre de todas las cosas. Para poder luchar una vez más, para derrotar a un nuevo enemigo. Y volver con ella. No como un guerrero, sino como un protector. Que no conozca la guerra, sino la paz. La clase de paz que yo nunca he conocido. Te lo ruego, Padre: escucha mi plegaria," reza Thor en el nuevo vistazo a Doomsday filtrado en su versión francesa.

AVENGERS DOOMSDAY - SE FILTRA EL SEGUNDO TRÁILER CON THOR⚡ pic.twitter.com/ED1g7KYlQ7 — luis pinela (Junior) (@luispinela10) December 23, 2025

4k Second Teaser of Thor in Avengers Doomsday🚨 #AvengersDoomsday pic.twitter.com/euoyRMgWqL — Earth 616 (@MarvelExrth616) December 23, 2025

Este segundo teaser refuerza el rumor de que el villano encarnado por Robert Downey Jr. busca apoderarse de los hijos de sus enemigos para forjar un nuevo mundo cuando el Multiverso colapse. La elección de estos objetivos no sería casual, pues todos estos menores representan anomalías en la línea temporal cuya mera existencia incrementa el riesgo de incursiones, el choque entre realidades que precipita la destrucción de universos. Según indican estos rumores, en uno de estos eventos Doctor Muerte perdió a su mujer e hijo.

Conviene señalar que tanto el hijo del Capitán América como Love encajan en ese perfil de anomalía temporal. Por un lado, el primero es fruto de la decisión de Rogers de quedarse en el pasado tras Endgame para vivir la vida que había sacrificado. Por su parte, la segunda es la hija fallecida de Gorr que el villano resucita cuando llega a las puertas de Eternidad en Thor 4.

Si, además, se recuerda que varias informaciones aseguran que Doomsday podría presentar al nuevo Black Panther a través del hijo de T'Challa y Nakia, también se refuerzan las especulaciones de que el monarca de Latveria está reuniendo a un grupo de herederos que, por su linaje, su energía cósmica o su condición de singularidad dentro del Multiverso, puedan sostener la creación de un nuevo mundo cuando la realidad se fracture.

La confirmación de estas teorías podría llegar con los avances pendientes de Vengadores: Doomsday. Tras el de Steve Rogers y el de Thor, el siguiente clip pondrá el foco en Doctor Muerte, que en la escena postcréditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos ya mostró un especial interés en otro menor clave del UCM: Franklin Richards, el hijo de Reed Richards y Sue Storm.

Según señalan las últimas filtraciones, el teaser durará 1 minuto y 9 segundos e incluirá "momentos aterradores", mientras que el cuarto avance se espera que sea propiamente el tráiler del filme.