La nueva película de Superman dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, llegará a las salas de cine el 11 de julio de 2025. El rodaje de la cinta ha dado lugar a múltiples filtraciones que se han ido suceciendo hasta el último día de filmación disparando el interés del fandom y generando nuevas teorías. Ahora, un nuevo vídeo llega desde el set que revelaría los planes del principal villano de la cinta, Lex Luthor.

Hasta el momento, los detalles sobre el rol que tendrá el personaje de Nicholas Hoult en la nueva película del Hombre de Acero se han mantenido bajo llave, a pesar de ser uno de los primeros intérpretes confirmados. La última filtración desde el rodaje, que tuvo lugar hasta el pasado 16 de julio en Cleveland, Ohio, parece dar respuesta a esta cuestión, revelando que Lex Luthor utilizará a un poderoso personaje para manejar a su antojo la opinión pública sobre Superman.

Según el scooper ThwipT, Lex Luthor utilizará a Ultraman, la versión maligna del último hijo de Krypton para manipular a los ciudadanos de Metrópolis y hacerles creer que Superman es una amenaza para la paz y la seguridad. Un vídeo del rodaje confirma, al menos, que la sociedad de la ciudad del mañana no tiene especial simpatía por Superman, un recurso que inyectaría una capa de profundidad mayor a la trama.

The crowd seems to be scared of Superman in newest set video pic.twitter.com/GZCdv2mT4t