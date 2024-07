¿Ha copiado el Superman de James Gunn un personaje de The Boys?

Archivo - La temporada 4 de The Boys resucitará a uno de Los Siete

Superman, la cinta escrita y dirigida por James Gunn que supondrá el inicio del nuevo Universo DC ideado por el propio Gunn y Peter Safran, verá la luz en cines el 11 de julio de 2025. Con el rodaje a pleno rendimiento, las filtraciones desde el set siguen llegando también sin descanso. Esta vez, una imagen ha desvelado el traje de un personaje del filme de DC que se asemeja muy mucho al de Black Noir, uno de los súpers de la serie The Boys.

Esta nueva entrega de Superman no será una historia sobre los orígenes del Último hijo de Krypton, si no que verá ya al hombre de acero ejerciendo como protector de Metrópolis, encarnado ahora por David Corenswet.

Y es que este legendario justiciero tendrá que hacer frente a multitud de villanos que intentan sembrar el caos en Metrópolis. Uno de ellos, cuyo nombre no se ha desvelado pero se rumorea que puede tratarse de Ultraman, ha sido visto en el set de rodaje con un traje muy parecido al de Black Noir en The Boys.

Este antagonista, en las imágenes, lleva la cara tapada con una máscara, intentando ocultar que es alguna suerte de clon de Superman. Ha sido el propio Nathan Mitchell, el actor que da vida a Black Noir en la serie de Prime Video, quien ha señalado la semejanza de ambos atuendos. Y es que ninguno de los dos personajes se muestra al público con el rostro al descubierto.

"Fue tan genial, me sorprendió", explicó el actor a Screen Rant cuando le preguntaron sobre las fotografías. "Era como 'vaya, ¿están haciendo una versión de Black Noir en esta peli?', pero no sé lo que realmente traman. Si tuviera que adivinarlo, diría que es una versión de Black Noir. Creo que si vas a hacer una nueva versión de Superman en 2025, tienes que adaptar el personaje al contexto actual del género de superhéroes, algo que incluye a The Boys y a los Siete. Así que creo que es bastante inteligente comparar, contrastar y hacer un Superman dentro de un mundo en el que un grupo como el de los Siete pueda existir", continuó Mitchell.

"No estoy seguro, pero creo que igual están haciendo algo así, así que me siento honrado por la posibilidad de que Black Noir puede haber sido una inspiración para algún personaje de la película de Superman", aseguró la estrella de The Boys.

Es bastante poco probable, sin embargo, que la cinta de Gunn pretenda que su nuevo universo se asemeje al tono satírico, políticacamente más que incorrecto y extremadamente violento de The Boys. Aun así, el parecido de ambos trajes, y los giros que tanto Ultraman como Black Noir dan en los cómics respecto a Superman y Homelander, respectivamente, abre la posibilidad de que el cineasta se haya inspirado en la estética de este personaje para uno de sus villanos.

Aunque todavía quede cerca de un año para el estreno de Superman, la cuarta y penúltima temporada de The Boys continúa arrasando en Prime Video. Este jueves 18 de julio llegará a la plataforma el episodio número ocho, que pondrá el broche final a esta temporada.