El tráiler de Spider-Man: No Way Home ya tiene fecha de estreno

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Holland se ha convertido en tendencia en Twitter ante el inminente estreno del tráiler de Spider-Man: No Way Home. Aunque por el momento no se ha confirmado la fecha, los rumores ya apuntan al jueves 10 de junio como el día elegido para ver el ansiado adelanto que se esperaba para el pasado día 1, con motivo del cumpleaños del actor.

"Aparentemente hay un rumor que dice que tanto el avance de Spider-Man: No Way Home como el teaser de Jurassic World: Dominion se lanzarán el 10 de junio", aseguró el usuario @MrIndoraptor54 en Twitter.

En redes sociales se ha filtrado una imagen de la cadena de cines AMC, foto en la que se puede ver la programación de diferentes tráileres. Esta instantánea marca el 10 de junio como fecha de lanzamiento.

Esta noticia ha dado esperanza de nuevo a los fans, que esperaban haber visto el tráiler de Spider-Man: No Way Home el 1 de junio con motivo del cumpleaños de Holland. "Después de haber sido engañados el 1 de junio, la gente dice que el tráiler se lanzará el 10 de junio. Ya veremos", tuiteó un fan.

"Junio será el mes en que veamos el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home. Guardad mis palabras", esgrimió otro tuitero.

"Se espera que el avance se estrene el 10 de junio de 2021. No se ha confirmado nada, pero las posibilidades son realmente altas", recordó otro usuario, ya que ni Marvel ni Sony se han pronunciado al respecto.

Spider-Man: No Way Home está dirigida por Jon Watts y tiene previsto su estreno el 17 de diciembre. Además de la presencia de Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ, los rumores apuntan que el filme contará también con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que interpretaron a Spider-Man en anteriores versiones cinematográficas.

Quienes sí volverán definitivamente son Alfred Molina y Jamie Foxx, que dieron vida a los villanos Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en entregas anteriores. Dos villanos que se suman a la presencia también confirmada de Benedict Cumberbatch, que dará vida a Doctor Strange que tendrá un papel clave en la anunciada llegada del multiverso Marvel.