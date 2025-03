Filtrado el actor que dará vida al padre de Superman del James Gunn

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

La nueva versión cinematográfica de Superman, escrita y dirigida por James Gunn, aterrizará en las salas el 11 de julio. Entretanto, nuevas informaciones sugieren que la cinta, protagonizada por David Corenswet, incluirá en su metraje un sorprendente cameo de una gran estrella de Hollywood.

Según revela el 'insider' Viewer Anon, el varias veces nominado al Oscar Bradley Cooper será el actor encargado de dar vida al padre biológico del Hombre de Acero: Jor-El. El actor, con el que Gunn ya colaboró en la saga de Marvel Guardianes de la Galaxia, en la que Cooper puso voz al mapache Rocket, se ha hecho así con un papel legendario que en la gran pantalla han encarnado interpretes como Marlon Brando, en el Superman de 1978, o Russell Crowe en la más reciente versión dirigida por Zack Snyder.

En este punto cabe recordar que hace unas semanas, la web DC da Depressão ya destacaba que Gunn se guardaba varios ases bajo la manga y que el filme también tendría algunos villanos "sorpresa". Por otra parte, Superman, que será la piedra angular del DCU en su nueva etapa, ha cosechado mayormente reacciones positivas en sus más recientes pases de prueba.

Según apunta Daniel Ritchman en X, la cinta ha causado una gran impresión entre aquellos afortunados que han podido verla en los también llamados 'test screenings'. MyTimeToShineHello, en cambio, señala que la recepción ha sido "definitivamente mixta". "A algunas personas les ha gustado y a otras no", subraya la insider.

Superman had a test screening and from what I hear people loved it.

The reaction to the Superman test screening was decidedly mixed. Some people thought it was okay, some liked it, and others didn’t.