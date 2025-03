James Gunn reprende a Jason Momoa tras casi filtrar su primera imagen como Lobo en Supergirl

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Jason Momoa adelantó recientemente que su versión de Lobo en la película Supergirl: Woman of Tomorrow será idéntica a la de los cómics. Ahora, James Gunn, máximo responsable junto a Peter Safran de DC Studios, ha compartido la tronchante respuesta que le ha brindado al actor, que troleó a los fans con una imagen de su aspecto en la película.

"Solo quiero darle las gracias al publicista de Jason", escribió Gunn con un hilarante emoji en Threads después de que Momoa estuviese a punto de desvelar su aspecto como Lobo en la cinta que aterrizará en las salas el 26 de junio de 2026, con Millie Alcock (La Casa del Dragón) convertida en la prima de Superman.

James Gunn reacts on Threads to Jason Momoa’s publicist stopping him from showing his Lobo look to a Cinemablend interviewer!#DCU #Lobo #JasonMomoa #Superman #JamesGunn pic.twitter.com/cUh6RG17Me