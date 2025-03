Filtradas las primeras imágenes del rodaje de Supergirl: Woman of Tomorrow

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

A pesar de que Supergirl: Woman of Tomorrow, cuyo estreno en cines está previsto para el 26 de junio de 2026, comenzó su rodaje hace aproximadamente dos meses, no ha habido demasiadas filtraciones desde el set. Ahora, sin embargo, unas imágenes han ofrecido un primer vistazo a la producción de la cinta dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya) y protagonizada por Milly Alcock (La Casa del Dragón).

Las fotografías, que ya circulan en redes sociales, muestran la construcción del decorado en el exterior, destacando en la mayoría de ellas las enormes pantallas azules, mientras que en otras se distingue una parte del vestuario, que parece estar constituido por armaduras.

Supergirl crew were on set to film dramatic scenes! pic.twitter.com/y19JCC1clk — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 22, 2025

This, Supergirl Set is currently under construction. pic.twitter.com/Ekxq0ZGPY4 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 23, 2025

The Third, Supergirl set under construction.



Seems like a building 👷‍♂️ 🤔 👷‍♀️ pic.twitter.com/SOv5VIRhhM — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 24, 2025

Precisamente las armaduras, tal y como señala Heroic Hollywood podrían ser una importante pista sobre la amenaza a la que tendrá que hacer frente la Supergirl de Alcock. Así, teniendo en cuenta que está confirmada la aparición de Krem de las Colinas Amarillas en la cinta, ese vestuario podría corresponderse con el de los bandidos de Barbond, el grupo de piratas espaciales genocidas que lidera el personaje en los cómics.

Armoured Suits on Supergirl Film Set! pic.twitter.com/EymRL5C0af — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 25, 2025

Matthias Schoenaerts encarnará a Krem en el filme, mientras que Eve Ridley dará vida a Knolle una joven alienígena que en las grapas pierde a su padre a manos del despiadado villano. Por otro lado, Jason Momoa dará vida al cazarrecompensas Lobo.

Supergirl: Woman of Tomorrow estará enmarcada dentro del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran, que el pasado mes de diciembre se inauguraba con la llegada a Max de Comando Monster (Creature Commandos) y el 11 de julio de 2025 hará su debut en la gran pantalla con el estreno de Superman, cinta en la que es de esperar que Alcock haga su primera aparición como Kara Zor-el, la primera del héroe encarnado por David Corenswet.