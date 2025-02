Ni siquiera Superman se libra de los 'reshoots'

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

A pesar de que los 'reshoots' no sean una práctica del todo inusual en las grandes producciones, sí que suelen tener cierta connotación negativa ya que, como en el caso de Capitán América: Brave New World, pueden significar montajes fallidos. Y aunque James Gunn no ha hablado de reacciones especialmente negativas ante las primeras proyecciones de prueba de Superman, parece ser que ni siquiera el Hombre de Acero se librará de tener que regresar al set de rodaje.

"Hemos hecho proyecciones. Hemos hecho proyecciones reales. Definitivamente estamos aprendiendo cosas todo el tiempo, definitivamente estamos editando y haciendo pequeños cambios. Ya sabes, podríamos rodar un par de pequeñas, pequeñas cosas", revelaba el CEO de DC Studios en una rueda de prensa, tal y como recoge The Nerds of Color.

En todo caso, Gunn hacía referencia a cierta dificultad en torno a la "fotografía adicional" en sus proyectos, ya que solía estar un poco "en contra de ella", por lo molesto que resulta tener que grabar de nuevo. "Pero a medida que ha pasado el tiempo, y he hecho más películas, me gusta mucho poder decir, '¿Sabes qué? Me gustaría tener una toma de ese puño golpeando...' Y por eso tiendo a volver atrás y recoger ese tipo de cosas", explicó, adelantando que los 'reshoots' tendrían que ver con esos pequeños detalles, "nada importante".

En todo caso, y aunque la filmación de escenas adicionales son algo usual en las superproducciones de Hollywood, no hay tampoco que olvidar que diversas fuentes han asegurado que había preocupacón en Warner por la mala acogida que esos pases de prueba habían tenido en la audiencia.

Por otro lado, Peter Safran abordó el estado del siguiente tráiler de Superman. "Lo estamos cortando ahora. Es realmente un primer tráiler. Porque si el primero era un teaser, este será un teaser de dos minutos y medio de lo que va a ser Superman. Pero estamos en ello ahora", adelantó.

Superman llegará a las salas de cine el 11 de julio, inaugurando así el nuevo universo DC de Gunn y Safran en la gran pantalla. Escrita y dirigida por Gunn, la cinta cuenta con David Corenswet como el Último Hijo de Krypton, Nicholas Hoult como Lex Luthor y Rachel Brosnahan como Lois Lane.

Completan el reparto Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Frank Grillo como Rick Flag, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Wendell Pierce como Perry White, Neva Howell como Martha Kent, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Mikaela Hoover como Cat Grant, Christopher MacDonald como Ron Troupe, Sean Gunn como Maxwell Lord y Milly Alcock como Kara Zor-El/Supergirl, entre otros.