Superman: Nueva imagen inédita de Lois Lane y Mr. Terrific en la película de James Gunn

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 11 de julio aterrizará en los cines Superman. La cinta dirigida y escrita por James Gunn y protagonizada por David Corenswet supondrá el arranque cinematográfico del nuevo universo DC. Y con motivo del cumpleaños de Edi Gathegi, el actor que encarna a Mr Terrific, el cineasta ha publicado una foto inédita de Lois Lane y Mr. Terrific.

Lo cierto es que la instantánea no aporta demasiados detalles nuevos. De hecho la imagen parece una foto del rodaje de una escena que ya aparecía en el tráiler. En ella se ve a Mr Terrific (Gathegi) protegiendo a Lois Lane (Rachel Brosnahan) de lo que parecen ser los temibles soldados de Lex Luthor.

Happy Birthday to my great friend and great actor Edi Gathegi, who you can see in all his technological glory in #Superman in July! pic.twitter.com/feaq88Y7GE