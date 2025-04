MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos días se confirmó que la secuela de Érase una vez en... Hollywood, la película de 2019 dirigida por Quentin Tarantino, volvía a estar en marcha, ahora con David Fincher como director. Nuevas informaciones señalan que el título del filme podría haberse revelado, y en un contexto nada previsible: una entrevista a Michael B. Jordan.

Escondido entre las líneas de la entrevista que Michael B. Jordan concedió a Deadline para comentar su última película, Los pecadores (Sinners), se encuentra lo que podría ser el título de la esperada secuela: The Continuing Adventures of Cliff Booth (Las Continuas Aventuras de Cliff Booth).

En un momento dado, cuando el periodista pregunta a Jordan por la posibilidad de hacer una precuela del filme, menciona la secuela de Érase una vez en... Hollywood. "Ahora David Fincher dirigirá a [Brad] Pitt para Netflix en lo que he oído que se llama The Continuing Adventures of Cliff Booth", comenta el periodista.

La secuela de Érase una vez en... Hollywood seguirá al personaje de Cliff, el doble de acción encarnado por Brad Pitt, ahora con un nuevo puesto de trabajo como fixer en el Hollywood de finales de los 70. Leonardo DiCaprio, que dio vida a Rick Dalton en la película de 2019, podría unirse a la secuela, aunque estas negociaciones están llevando "más tiempo del esperado" debido a que DiCaprio está "indeciso" respecto a hacer un papel secundario, según afirmó The Insneider. El guion de la secuela está escrito por Tarantino, que ya indagó en la historia de Booth en su novela Once Upon a Time in Hollywood: A Novel.

El propio Tarantino iba a encargarse inicialmente de este proyecto, que anunció ya en 2023 bajo el título The Movie Critic. Sin embargo, el realizador lo dejó abandonado hasta que Pitt le pidió permiso para mostrarle el guion a Fincher, con quien el actor ha rodado cintas como Seven o El club de la lucha. Dado que Fincher tiene un acuerdo exclusivo con Netflix, la película estará necesariamente financiada por la plataforma de streaming que, según apuntaba The Playlist, ya ha cerrado el acuerdo para encargarse del proyecto, cuyo rodaje rodaje comenzará en California el próximo mes de julio.