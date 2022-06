Filtradas nuevas imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling en Barbie

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

El rodaje de la película en imagen real de Barbie sigue en marcha. La película dirigida por Greta Gerwig comparte nuevas fotos en las que puede verse a Margot Robbie y Ryan Gosling convertidos en dos ideales Barbie y Ken como dos vaqueros con mucho estilo y preparados para montar a caballo e ir al viejo Oeste. La cinta tiene previsto su estreno en cines para julio de 2023.

Se trata de imágenes filtradas que han podido verse gracias a una cuenta fan dedicada a la actriz de 'Yo, Tonya'. En las instantáneas, puede verse a Robbie ataviada con un cuidado traje de vaquera de color rosa, junto con el Ken de Gosling, quien va vestido de negro, aunque puede apreciarse que lleva una bandana rosa claro atada al cuello. Ambos lucen un cuidado rubio platino y portan un sombrero vaquero de color blanco.

En otra imagen, puede verse a la actriz de 'El lobo de Wall Street' junto con la directora y coguionista de la cinta, Greta Gerwig, quien va en sintonía con el filme, al llevar un peto rosa pastel y unos auriculares del mismo color a juego.

