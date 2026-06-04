Filtradas las escenas post-créditos de He-Man y los Masters del Universo, con el debut de icónicos personajes - SONY PICTURES

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Este viernes 5 de junio llega a los cines españoles He-Man y los Masters del Universo, pero la película ya se ha estrenado en algunos territorios como Reino Unido y se han filtrado sus escenas post-créditos. Bien es sabido que el metraje extra a veces está constituido por simples guiños divertidos a los fans y que otras, prepara el terreno para futuras secuelas... la cinta dirigida por Travis Knight tiene un poco de ambos e incluye el debut de unos icónicos personajes.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según señala SFFGazette, He-Man y los Masters del Universo cuenta con tres escenas post-créditos más de una sorpresa. En la primera secuencia, un Orko con una apariencia bastante fiel al de la serie de animación hace una divertida aparición y en la segunda, se anuncia la llegada de She-Ra. Mientras que el primer personaje probablemente constituya simplemente un divertido guiño para los fans, todo apunta a que el segundo llega para ser importane en la trama de la secuela y, quién sabe, si para tener su propio spin-off.

En la escena en cuestión, la reina Marlena y Duncan hablan de la esperanza de que, al igual que el príncipe Adam, "ella", regrese algún día. Una imagen muestra entonces a una mujer de espaldas, en algún lugar de Eternia, con la Espada de Protección en una mano y mientras de fondo suena un fragmento del tema clásico de She-Ra, la Princesa del Poder.

Cabe recordar que Knight ya había abordado la posibilidad de que She-Ra apareciese en el filme. "Para mí, She-Ra siempre ha sido una parte muy importante del mundo de los Masters y de la historia de Adam. Con el tiempo, si tenemos la suerte de poder contar más historias en este universo, She-Ra desempeñará un papel fundamental", reveló en declaraciones a SFX Magazine.

LA TERCERA ESCENA POST-CRÉDITOS: ¿ESTÁ VIVO SKELETOR?

Así, no cabe duda de que la segunda escena post-créditos prepara el terreno para una secuela en la que He-Man y She-Ra unan fuerzas... probablemente contra un Skeletor que no está tan muerto como se podría pensar.

Y es que en la tercera y última escena post-créditos, Evil Lyn se encuentra en el castillo de Grayskull, sola con la cabeza decapitada de Skeletor. No obstante, la característica risa del villano retumba justo cuando la pantalla se queda en negro, indicando un muy posible regreso. Eso sí, aún está por ver si Jared Leto, que no ha participado en la promoción de la película y, según ciertas informaciones, no está contento con ella, volverá a darle vida.

Dirigida por Knight, He-Man y los Masters del Universo cuenta en su reparto con Nicholas Galitzine como el príncipe Adam/He-Man, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms y Leto como Skeletor. Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristen Wiig también forman parte del elenco, entre otros.