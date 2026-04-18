Filtrada la escena post-créditos de Masters del Universo, que presentará a un mítico personaje de He-Man - SONY PICTURES

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

El 5 de junio llegará a los cines el esperado remake en imagen real de Másters del Universo, con Nicholas Galitzine en el papel de He-Man. Las informaciones más recientes apuntan a que la escena post-créditos del filme de Travis Knight presentará a un mítico y querido personaje de la franquicia de Mattel.

Según ha dejado caer Daniel Ritchman en su Patreon, Másters del Universo incorporará a Orko, el torpe hechicero y amigo de He-Man, en su única escena post-créditos.

Esto parece respaldar los rumores sobre la aparición del personaje, uno de los pocos que conoce que la verdadera identidad del defensor de Eternia es el príncipe Adam, en la cinta de Knight.

EL ORIGEN DE ORKO

Orko, o Gorpo, como se conocía originalmente al entrañable y simpático mago de Eternia, es un hechicero del planeta Trolla. En la serie de dibujos de Masters del Universo, el personaje, que no formó parte de las figuras de Masters del Universo hasta 1984, servía como alivio cómico de las tramas.

Su amistad con Adam/He-Man comenzó cuando llegó a Eternia a través de un portal desde su mundo, sin poder regresar. Al ver al príncipe con su fiel tigre Cringer hundiéndose en un pantano mientras una criatura los atacaba, Orko consigue rescatarlos, perdiendo en el proceso la varita mágica que le permitía controlar sus poderes.

Por otra parte, unas nuevas imágenes de los expositores de Masters del Universo han brindado a los fans un mejor vistazo al villano de la película: Skeletor (Jared Leto) y a He-Man a lomos de Battle Cat. Tal y como puede apreciarse, el feroz tigre de batalla, que sigue a He-Man en todas sus aventuras, luce su mítica coraza de combate y una mirada desafiante.

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Sorry it took so long, but Mario was busy! pic.twitter.com/y42hl5ZnB9 — Beetle Blast! 🇺🇲 (@Henshina_gogo) April 4, 2026

Con el primer vistazo a los expositores promocionales de 'Masters of the Universe' para cines, nos llega la confirmación definitiva de que Cringer sí tendrá transformación física en la película para convertirse en Battle Cat.

¿Hilo del felino compañero de He-Man?

¡Vamos!🧵 pic.twitter.com/q8OQyNTkZ1 — KROMIC BRUCK (@KromicB) April 4, 2026

"En Masters del Universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", avanza la sinopsis oficial de la película.