He-Man levanta en armas Eternia contra el Skeletor de Jared Leto en el tráiler de Masters del Universo

Skeletor (Jared Leto) en el tráiler de Másters el Universo - SONY PICTURES

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

He-Man y Skeletor se volverán a ver las caras en la gran pantalla el próximo 5 de junio cuando llegue a los cines el remake en imagen real de Másters del Universo. La cinta dirigida por Travis Knight (Bumblebee, Kubo y las dos cuerdas mágicas) ha presentado un nuevo tráiler en el que Adam, el protagonista encarnado por Nicholas Galitzine, lucha con todo lo que tiene para intentar liberar Eternia del yugo del malvado Skeletor, interpretado por Jared Leto.

El adelanto arranca en Eternia, con el Príncipe Adam siendo encerrado en una celda, donde se encuentra preso junto algunos de los legendarios guerreros del de MOTU, incluyendo a Ram Man, Mekaneck y Fisto. "Sé que muchos de vosotros no me recordaréis, pero yo os conozco a todos", dice el rubicundo protagonista que, tal y como se revela más adelante, siempre ha recordado el tiempo que pasó en Eternia de niño antes de ser enviado a la Tierra por su propia seguridad.

"Todo ha cambiado mucho desde que te fuiste", dice Teela a Adam mientras sobrevuelan las ruinas de Eternos, la capital de Eternia. El culpable no es otro que Skeletor, el malévolo villano al que Adam se deberá enfrentar en su regreso a casa si quiere arreglar lo que no pudo evitar. Para conseguirlo, cómo no, es imprescindible hacerse con Espada del Poder que, gracias a la magia del Castillo de Grayskull lo transformará en He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Bajo su influjo, el protagonista reparte mandobles y mamporros a diestro y siniestro haciendo trizas a los esbirros de Skeletor... pero tumbar el mismísimo Señor de la Montaña Serpiente, encarnado en esta ocasión por Jared Leto, no será tan fácil.

"En Masters del Universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", avanza la sinopsis oficial de la película.