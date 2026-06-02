Skeletor y Evil-Lyn hacen su magia (negra, claro) en este nuevo clip de He-Man y los Másters del Universo - SONY PICTURES

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de He-Man y los Masters del Universo llegará a los cines este 5 de junio, con Nicholas Galitzine en el papel protagonsita. Ahora, un nuevo clip de la película de Travis Knight arroja más luz sobre la relación de Skeletor (Jared Leto) y su inseparable Evil-Lyn (Alison Brie).

Las imágenes, publicadas en exclusiva por Discussing Film, arrancan con Skeletor en su guarida llamando a Evil-Lyn. "Le he secado las lágrimas", le dice el villano a la malvada hechicera nada más realizar su entrada, mientras observa doblegado ante ellos a Randor (James Purefoy), rey de Eternia y padre de He-Man.

"Con el nuevo amanecer, Eternia será testigo de mi ascenso", afirma Skeletor, riéndose al igual que en la mítica serie de los 80 de Masters del Universo, y Evil-Lyn a su lado. Instantes después, su horda de esbirros, entre los cuales se encuentran Tri-Klops (Kojo Attah) y Trap Jaw (Sam C. Wilson), comienzan a mirarse desconcertados.

SKELETOR SOBREAKTÚA ANTE SUS SÚBDITOS

En ese instante se produce una hilarante escena. Viendo a sus tropas perplejas, Skeletor mira a Evil-Lyn y esta le devuelve la mirada de manera cómplice, y el señor del mal entiende que está sobreactuando.

Exclusive clip of Skeletor and Evil-Lyn in the new ‘MASTERS OF THE UNIVERSE’ movie.



In theaters on June 5. pic.twitter.com/rVy3LzOXrD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 1, 2026

"Eso es todo. Hemos terminado", afirma Skeletor. "Por supuesto, mi señor", responde Evil-Lyn, inclinándose ante él. "Cuando alzo así el puño, se acaba", añade el villano.

"Sí, mi señor", vuelve a contestar la hechicera, sosteniendo su báculo y siguiéndole la corriente a Skeletor, que parece sentirse totalmente incomprendido, casi tan cómico y tronchante como en la mítica serie animada de los 80.

"Nos encantaba [Skeletor] y queríamos asegurarnos de que todo lo que nos gustaba de él quedara reflejado en la pantalla", aseguró Knight a GamesRadar. "Era divertido, era raro, daba miedo, resultaba amenazador y tenía un aspecto genial", añadió el director.

"En He-Man y los Masters del Universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", reza la sinopsis.

Dirigida por Knight, además de Galitzine, Mendes, Leto y Elba, Masters del Universo también cuenta en su reparto con Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristen Wiig.