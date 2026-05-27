¿Por Qué Ha Desaparecido Jared Leto (Skeletor) De He-Man Y Los Masters Del Universo? - SONY PICTURES

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

El 5 de junio llega a la gran pantalla el remake en imagen real de He-Man y los Másters del Universo, con Nicholas Galitzine en el papel del poderoso héroe y su alter-ego Adam y Jared Leto como el temible Skeletor. Este último, curiosamente, no está participando en la promoción de la película antes de su estreno en cines, pero... ¿por qué?

Según Puck, Leto cobró 5 millones de dólares por interpretar al malvado hechicero de Eternia en la cinta. Fuentes cercanas a la producción le revelaron al medio que el actor "no está nada contento con la película".

Sin embargo, ni la estrella de Tron: Ares, su representante o Amazon MGM Studios se han pronunciado. El temible y huesudo villano Skeletor de Leto apenas aparece en los adelantos del filme. Por otro lado, el actor no acudió al estreno mundial el pasado 19 de mayo en el mítico TCL Chinese Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

La estrella de Morbius tampoco asistió a la CinemaCon de Las Vegas, ni ha compartido publicaciones relacionadas con el filme en su Instagram, y no está concediendo entrevistas para impulsar su estreno en salas.

¿ESTÁ AMAZON MGM DISTANCIÁNDOSE DE LETO?

Esto lleva a preguntarse si es posible que Amazon MGM esté dejando de lado a Leto, con la intención de que el público no repare en que forma parte del proyecto. Una decisión que podría no sorprender en realidad teniendo en cuenta los fiascos en taquilla de títulos a priori tan potentes como Tron Ares, Morbius y, hace ya algunos años, Escuadrón Suicida donde encarnó a una polémica versión de Joker.

No hace mucho, Fortress of Solitude indicaba que la voz del intérprete y cantante de 30 Seconds to Mars como Skeletor había sido cambiada por otra en una máscara de juguete del personaje, lo cual resulta, cuanto menos, chocante. Ciertamente, Leto es ya bastante irreconocible como Skeletor con el CGI y lo más probable es que se limite a poner voz al enemigo de He-Man.

De hecho, ni siquiera está confirmado que llevase la armadura del villano en el set de rodaje. Por ello, habría sido un acierto que Leto formase parte de la promoción de la película. Asimismo, su interpretación en la película ha causado división entre el fandom de Masters del Universo. Mientras a algunos les parece inquietante e incluso amenazadora, llegando a compararla con la de Bane (Tom Hardy) en El caballero oscuro: La leyenda renace, de Christopher Nolan, otros consideran que era mejor la voz en la versión de la mítica serie de dibujos de los 80.

De acuerdo con IMDb, Leto tiene dos proyectos en producción, pero ninguno de ellos debería haberle impedido participar en la promoción del filme, cuyo presupuesto es de 175 millones de dólares. No obstante, el rostro de Leto como Skeletor no aparece en el material promocional de Masters del Universo.

Es improbable que Amazon MGM haya pagado 5 millones de dólares solo para que Leto ponga voz a Skeletor. Todo parece indicar que su nula implicación en la promoción del filme podría deberse a la posible inconformidad con el salario percibido por su papel.