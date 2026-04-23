El príncipe Adam regresa a Eternia en el nuevo tráiler de He-Man y los Masters del Universo - SONY PICTURES

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

El 5 de junio desembarcará en las salas el más que esperado remake en imagen real de Masters del Universo, con Nicholas Galitzine como He-Man. Para alimentar aún más el hype, Sony ha lanzado un épico adelanto que muestra al príncipe Adam emprendiendo un viaje de regreso a su mundo natal: Eternia.

"Pues no soy de por aquí", dice Adam mientras contempla unos dibujos de Grayskull y la espada del poder al comienzo del adelanto. "Esa obsesión con las espadas y 'fricaditas' asusta al personal, sobre todo a Darryl", le advierte Suzie a Adam en la oficina.

"Ya sé que parece una locura. Pero esa espada me mostrará el camino a casa", asegura el futuro campeón de Eternia. Instantes más tarde, una secuencia muestra a Adam de regreso en su planeta natal tras abandonar la Tierra y presentándose ante los principales héroes de su mundo.

"Desde que te fuiste, todo ha cambiado", le confiesa su vieja compañera de aventuras Teela (Camila Mendes) a Adam. "No queda nada", dice apesadumbrado el joven príncipe mientras las imágenes revelan el castillo del rey Randor siendo asaltado por las fuerzas de Skeletor (Jared Leto).

ADAM DECIDE QUEDARSE Y LUCHAR POR ETERNIA

"Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo, y es culpa mía", admite después ante Man-At-Arms (Idris Elba), quien responde que "caerse es una oportunidad de levantarse". Es entonces cuando las imágenes muestran a Trap Jaw (Sam C. Wilson) y las hordas de Skeletor atacando a Adam, que finalmente empuña su legendaria espada y se transforma en He-Man, el hombre más poderoso del universo.

"Este es mi hogar y lucharé por él", dice Adam a los eternios en un motivador discurso viendo el caos y destrucción provocado por Skeletor. "Tienes el poder, y demasiado miedo para usarlo", le asegura el cadavérico villano de piel azul a He-Man antes de enfrentarse a él en un singular y épico duelo.

"En Masters del Universo, el director Travis Knight devuelve la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Tras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo", avanza la sinopsis oficial de la película.

Dirigida por Knight, Masters del Universo también incluye en su elenco a Jóhannes Haukur Jóhannesson como Fisto, Hafthor Júlíus Björnsson como Goat Man, Kojo Attah como Tri-Klops, Morena Baccarin como la Hechicera, Sasheer Zamata como Suzie, Jon Xue Zhang como Ram-Man, Christian Vunipola como Hussein, James Wilkinson como Mekaneck y James Purefoy como el rey Randor.