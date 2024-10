Filtrado el regreso de Thanos al Universo Marvel

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Las dos películas con las que Marvel Studios planea cerrar la Saga del Multiverso, Vengadores: Doomsday y su secuela, Vengadores: Secret Wars, llegarán a las salas de cine en 2026 y 2027. Dos ambiciosos filmes que contarán con Robert Downey Jr. interpretando a Victor Von Doom, el gran villano de la trama multiversal... aunque eso no quiere decir que sea el único.

Según asegura el 'insider' MyTimeToShineHello, Thanos volverá al Universo Cinematográfico Marvel "antes de lo que pensáis" y Comicbookmovie.com informa que el proyecto escogido por La Casa de las Ideas para el regreso del principal antagonista de las últimas dos películas de Vengadores será la continuación de Avengers: Doomsday, Secret Wars.

He will return, sooner than you think https://t.co/WwLr2oXsMi