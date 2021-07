Kang se acerca: Arranca el rodaje de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Arranca el rodaje de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel continúa en plena expansión. Peyton Reed ha anunciado que 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', el filme que presentará oficialmente a Kang, el conquistador, el nuevo gran villano de Marvel, ha comenzado ya a rodarse. La tercera entrega en solitario del superhéroe interpretado por Paul Rudd tiene previsto su estreno para el 17 de febrero de 2023.

Ha sido en Twitter donde Reed ha anunciado el inicio de la grabación. "Comienza. Día Uno. Fotografía principal", escribió el director acompañándolo con una fotografía del inquietante peluche que Scott Lang le regaló a su hija Cassie en la primera película, junto a un contenedor de restos radiactivos y peligrosos.

Han sucedido muchas cosas desde la primera cinta del diminuto superhéroe, estrenada en 2015 y último título de la Fase 2 del UCM. Eso sí, parece que Reed busca mantener la identidad propia de Ant-Man respecto a sus películas en solitario, pues con esa foto busca el toque irreverente propio del personaje de Marvel.

Como sucedió en 'Ant-Man y la Avispa', 'Quantumania' será uno de los títulos más relevantes del UCM. ¿El motivo? Será la presentación oficial de Kang, el Conquistador de Jonathan Majors. El actor debutó ya en el UCM con 'Loki', pero como una variante del supervillano, siendo llamado El Que Permanece.

Será en 'Quantumania' donde se vea el potencial auténtico de Kang y su devenir dentro del UCM... a menos que se revele algo más en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', título que tiene previsto su estreno mucho antes, el 25 de marzo del año que viene.