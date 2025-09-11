MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday sigue en pleno rodaje de cara a su estreno el 18 de diciembre de 2026. Sin embargo, una de sus estrellas, Channing Tatum, que retomará el papel de Gambito, tendrá que mantenerse alejada de las escenas de acción durante un tiempo, tras haber sufrido una lesión filmando una secuencia de lucha.

"Teníamos muchísimas más escenas que rodar", reveló Tatum en una entrevista concedida a Variety, remarcando una "gran pelea" con el Doctor Doom de Robert Downey Jr. Tras lesionarse, su doble de acción se ocupó de las escenas más exigentes a nivel físico mientras que él se quedaba sentado para los primeros planos.

Si bien se desconocen los detalles de su lesión, el actor explicó que los médicos de Reino Unido le recetaron unos analgésicos "muy fuertes" y, según informa el medio estadounidense, aún tiene por delante una "fisioterapia intensiva" para su recuperación. "No se trata del dolor que siento en este momento", explicó el intérprete, señalando que lo peor es "saber que no puede volver atrás". "Y ahora sé cómo serán los próximos seis meses de mi vida", añadió.

"Odio hacerme mayor", admitió Tatum, que, a sus 45 años de edad, se siente mucho más joven. "En mi mente, sigo teniendo literalmente 30 años, 26 si soy sincero", expuso.

Cabe recordar que, tras luchar durante años por sacar adelante una película de Gambito con Fox, el actor al fin cumplió su sueño de dar vida al mutante armado de cartas el pasado año, en Deadpool y Lobezno. Ahora, el intérprete volverá a encarnar al personaje en la quinta entrega de Vengadores y aún está por ver si aparecerá en su secuela, Secret Wars, cuya fecha de estreno está prevista para el 17 de diciembre de 2027.

Aparte de con Tatum como Gambito, Vengadores: Doomsday también contará con el regreso de varios X-Men legendarios como Kelsey Grammer como Bestia, Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Alan Cumming como Rondador Nocturno, Rebecca Romijn como Mística o James Marsden como Cíclope.

Por otro lado, la cinta de los hermanos Russo tiene confirmada la presencia de otras muchas caras conocidas de Marvel como Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa).