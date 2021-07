El Batman de Ben Affleck regresa en un vídeo filtrado del rodaje de The Flash

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

El Batman de Ben Affleck está de regreso. Varios vídeos y fotografías filtradas desde el rodaje de 'The Flash', la cinta en solitario liderada por Ezra Miller y que dirige Andy Muschietti, muestran una versión del caballero oscuro, que parece ser la de Affleck, montado en una moto. Unas secuencias que confirmarían su presencia en una cinta que contará con varias versiones de Batman y que podría suponer su despedida como Bruce Wayne.

La película en solitario de The Flash está rodándose en Glasgow y no son pocos los fans escoceses que han visto cómo, enfundado en su emblemático traje negro, el superhéroe recorría las calles de la ciudad británica, convertida en Gotham, en su imponente batmoto. No obstante, aunque puede verse a Batman en el rodaje, no se trataría del propio Affleck en sí, sino del doble que realiza las secuencias de acción.

Y es que prácticamente al mismo tiempo que estas fotos saltaban a la red, Affleck ha sido visto en Estados Unidos junto con Jennifer Lopez, su pareja actual. No obstante, el ver a un doble del Caballero Oscuro del Universo Extendido de DC ha devuelto la ilusión a los fans, que esperan ansiosos la reunión de dos Batman en la cinta.

Meanwhile, #TheFlash movie’s filming is at full steam in #Glasgow, and many locals are registering what seems to be #BatAffleck’s #Batman going for a ride in #GothamCity in #TheFlashMovie - while real #BenAffleck’s in a ride with #JLo somewhere else haha. pic.twitter.com/gzSOWN6PRb — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) July 26, 2021

Welcome to Gotham City… Glasgow pic.twitter.com/xwxNY73D4U — David Pratt (@foreigncorr1) July 26, 2021

He’s on the streets of Gotham City … Glasgow pic.twitter.com/jR0ewZMejQ — David Pratt (@foreigncorr1) July 26, 2021

A bus parked off George Square in Glasgow today, labelled “Gotham Transit Authority”, with the word “Gotham” covered up in tape.



They’re about to film some scenes here for The Flash movie. pic.twitter.com/IbxQi80QIw — James Thomson (@jamesthomson) July 25, 2021

Además de Ben Affeck, el filme también contará con Michael Keaton, quien también recuperará su versión de Bruce Wayne. El actor que encarnara a Batman en dos películas a las órdenes de Tim Burton a finales de los ochenta y principios de los noventa ya ha sido visto en el set de rodaje en numerosas ocasiones. Si bien, la idea es que regrese como el caballero oscuro, no se le ha visto enfundado aún con el traje.

Por otro lado, en esta reunión multiversal de superhéroes, precisamente, la presencia de Affleck tendría más sentido, incluso, al pertenecer a la misma línea temporal que el Flash de Miller. Por otro lado, cabe la posibilidad de que al Batman de Affleck solo se le vea encapuchado, lo que implicaría que no haría falta contar con la presencia del intérprete en el set.

The bike looks like Batflecks Batmobile pic.twitter.com/shyWLBDVm5 — AjepArt (@AjepArts) July 26, 2021

Habrá que esperar para ver cómo será la reunión de los Caballeros Oscuros en 'The Flash'. La cinta tiene previsto su estreno en cines el 4 de noviembre de 2022. Aunque antes podrá verse el reboot del superhéroe de Gotham, pues 'The Batman', de Matt Reeves y con Robert Pattinson como Bruce Wayne, se estrenará el 4 de marzo.