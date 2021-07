Filtración masiva de The Flash revela el destino del Batman de Ben Affleck y al 'cazador de héroes'

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Si el coronavirus no lo impide, 'The Flash' se estrenará en cines en noviembre del año que viene. La película en solitario del corredor escarlata interpretado por Ezra Miller será la cinta que ahondará el Multiverso DC al reunir a varias versiones de varios heroes. Uno de ellos será Batman, que estará encarnado por Michael Keaton y también por Ben Affleck. Precisamente, aprovechando el regreso del actor al rol tras Liga de la Justicia, podría haberse revelado ya el destino de su Caballero Oscuro en el Universo Extendido de DC.

Así lo sugiere una nueva filtración sobre la cinta dirigida por Andy Muschietti. Según Mikey Sutton, de Geekosity, el cual ha filtrado varias informaciones sobre producciones de superhéroes, el Batman de Affleck estaría en peligro de muerte en la película. Sería el propio Flash el quien buscaría matarlo... o, mejor dicho, una versión malvada suya.

Según Sutton, el villano sería una especie de doppelgänger del héroe escarlata, una variante malvada y que pertenecería a la realidad del Batman de Michael Keaton. Su objetivo es acabar con la vida de todos los superhéroes que se crucen en su camino, lo que incluiría al Barry Allen de Miller y al Bruce Wayne de Affleck.

A pesar de que esta versión malvada de Barry Allen buscaría matar al Caballero Oscuro, la filtración no deja claro si el doppelgänger logra su objetivo o no. No obstante, todo apunta a que morir dramática a manos de un Flash alternativo será una digna despedida para Affleck de la saga. Eso sí, al tratarse de una filtración no oficial, de la que no se poseen más datos, toca esperar para conocer más información sobre la cinta para ver si resulta verídica.

Si nada lo impide, 'The Flash' será la segunda superproducción de DC en desembarcar en las salas de cine. La primera será 'Black Adam',

dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson, que se estrenará el 29 de julio de 2022. Antes llegará 'El Escuadrón Suicida' de James Gunn, el cual aterrizará el 6 de agosto en cines, siendo uno de los blockbusters de 2021.