Filtrada la escena post-créditos de Deadpool y Lobezno

Deadpool y Lobezno, la única cinta que Marvel Studios estrenará este año, llegará a los cines el 25 de julio. Poco a poco van saliendo a la luz detalles sobre el filme de Marvel, y ya se sabe cómo es la escena post-créditos de la película dirigida por Shawn Levy.

Según el insider Daniel Richtman, la escena es básicamente una "broma" que hace referencia a una escena de la película y, en realidad, no establece ninguna trama futura. Además, también se dice que incluye "un reel de detrás de cámaras del material cinematográfico relacionado con X-Men a lo largo de los años".

Tras la proyección de una parte del metraje en Shangái, se celebró un evento fan en Londres en el que los asistentes también pudieron ver parte de la película y compartieron sus opiniones en redes sociales. "He visto los primeros 35 minutos de Deadpool y Lobezno. No es broma, estoy luchando por encontrar aspectos negativos. A pesar de la fusión con Fox, para una continuación directa de la historia y el tono de Deadpool 2. No se ha atenuado nada, toda la comedia impacta y la acción es hermosa", afirmó el usuario @hzjoe03 en X.

"Los avances no han revelado mucho en absoluto, la mayoría de las imágenes que has visto ocurren en los primeros 30 minutos aproximadamente e incluso entonces, muchos de esos 30 minutos fueron cosas que no esperaba en absoluto. ¡También nos mostraron un fragmento de cosas que no están en el tráiler y parece una locura!", agregó.

I WATCHED THE FIRST 35 MINUTES OF DEADPOOL AND WOLVERINE! (No spoilers)



No joke, I’m struggling to find any negatives. Despite the Fox merger, this feels like a straight up continuation from Deadpool 2 story and tone wise. Nothing has been toned back, all the comedy hit, and the… pic.twitter.com/hdP58yh7sR — Joe (@hzjoe03) July 11, 2024

"Vi el metraje de Deadpool y Lobezno y no estáis preparados para ello. Olvida lo que crees que sabes, descarta cualquier cosa que creas que podría pasar porque Reynolds y compañía han construido de manera furtiva pero brillante su marketing y su película. ¡No puedo esperar a verlo en todo su esplendor!", dijo el crítico Scott J. Davis.

Saw the footage from #DeadpoolAndWolverine and y’all ain’t ready for it. Forget what you think you know, bin anything you think might happen cos Reynolds and co. have sneakily but brilliantly constructed their marketing and their film. Can’t wait to see it in all its glory! pic.twitter.com/Db49Go4q2v — Scott J. Davis (@scottwritesfilm) July 11, 2024

"¡Nos mostraron los primeros 37 minutos de Deadpool y Lobezno y es una auténtica maravilla! Entendieron el encargo y cumplieron con creces, me reí desde el primer chiste. Es estúpida. Es divertida. No puedo esperar a ver el resto", apuntó la periodista Emily Murray.

They showed us the first 37 minutes of #DeadpoolAndWolverine and it’s an absolute blast!



They understood the assignment and are more than delivering - was laughing right from the opening gag. It’s dumb. It’s fun. Can’t wait to see the rest - let’s fucking go 🤘 pic.twitter.com/YOortt73oh — Emily Murray (@EmilyVMurray) July 11, 2024

La periodista Jess Bacon tuiteó "nunca me había reído tanto", mientras que Fay Watson aseguró que "era todo lo que esperaba".

Had the BEST evening with @MarvelUK haven’t laughed so hard in forever at the sneak preview of #DeadpoolAndWolverine 👀 as an OG Marvel & X-Men girlie this evening was an absolute dream. Cannot wait to see the rest!!!🥹 pic.twitter.com/hcJZWL779w — Jess Bacon (@jesskbacon) July 11, 2024

The first 35 minutes of #DeadpoolAndWolverine are loads of fun.



So far, it's everything I hoped for from this team-up, while still retaining the essence of a Deadpool movie. Ryan Reynolds might really be Marvel Jesus... Can't wait to watch the rest! pic.twitter.com/oLbjrPA7tW — Fay Watson (@FayAnnaWatson) July 11, 2024

"Los primeros 40 minutos pasan volando y no quería que terminara: presenta un viaje rápido, limpio y lleno de acción con mucho que amar, humor sólido, carácter e ingenio construidos (como lo menciona Ryan Reynolds) con la audiencia en primer lugar en mente. (También hay algunos cameos geniales y grandes chistes autorreferenciales)", adelantó el usuario @TomMCJL.