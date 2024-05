El último fiasco de Marvel arrasa ahora en Netflix

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

Después de ser vapuleada por la crítica especializada y de convertirse en uno de los grandes fiascos de taquilla de los últimos años, Madame Web, la película basada en el personaje de Marvel, está arrasando en Netflix. Y es que la cinta protagonizada por Dakota Johnson amasó tan solo 100 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo, convirtiéndose en el peor estreno del Universo Spider-Man producido por Sony Pictures.

Sin embargo, las tornas parecen estar cambiando para la heroína arácnida y sus compañeras. Netflix ha estrenado recientemente el filme en Estados Unidos, donde se ha colocado como la cinta más vista de la plataforma en el país norteamericano, tal y como han recogido diversos medios. En Netflix España la cinta no está disponible.

MADAME WEB is currently the most watched film on Netflix in America pic.twitter.com/gcwZtGo9BY — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) May 15, 2024

Este repentino éxito en el servicio de streaming después de un desastre en las salas de cine se está convirtiendo en la tónica habitual del cine de superhéroes, un género que cada vez está más desgastado por el frenético ritmo de producción.

Ya en 2022, Morbius, considerado el peor estreno de Spiderverse hasta que llegó Madame Web, también llegó a alcanzar el segundo puesto del ranking de Netflix. La película protagonizada por Jared Leto consiguió en cinco días 12 millones de visualizaciones.

Madame Web no solo fue un fracaso en taquilla; sus propias protagonistas también han criticado la cinta, desvinculándose de ella. Johnson achacó este fiasco a la propia producción de la película, asegurando que no le sorprendían los datos negativos.

"Definitivamente, fue una experiencia para mí. Nunca había hecho antes algo parecido. Probablemente, nunca volveré a hacer algo así porque no tiene sentido. Y ahora lo sé", señaló la protagonista de Cincuenta sobras de Grey en una entrevista concedida a Bustle. "En esta industria, a veces firmas para algo y después se convierte en una cosa completamente diferente", acusó la actriz que en la cinta da vida a Cassandra Webb.

Sydney Sweeney, que en la cinta da vida a Julia Cornwall, una de las versiones de Spider-Woman, fue más directa en su opinión sobre Madame Web. Durante el programa de Saturday Night Live, la estrella de Euphoria abrió su monólogo de manera que se desvinculaba de la película. "Probablemente me habéis visto en Cualquiera menos tú o en Euphoria... definitivamente no me habéis visto en Madame Web", comenzó la actriz.

La crítica tampoco tuvo compasión con Madame Web. La plataforma de Rotten Tomatoes le concedió solamente una puntuación del 11%, mientras que el público declaró un 57%, una cifra todavía baja comparada con otros proyectos de Marvel, e incluso de la colaboración entre el gigante marvelita y Sony. Spider-Man: No Way Home, la última película estrenada del hombre araña de Tom Holland alcnazó una certificación del 93% por parte de Rotten Tomatoes y un 98% por parte del público.

En redes sociales, los usuarios también han reaccionado ante el inesperado éxito de Madame Web en Netflix... que no creen que justifique una secuela. Así, varios usuarios han declarado que continuar la historia de Cassandra Web es una "pérdida de tiempo", e incluso llegando a ironizar sobre una imposible segunda parte. Los fans han llegado a justificar esta buena posición en el servicio de streaming porque "nadie quería pagar por una entrada en cines".

Waste of time — Isabelle Miller (@IsabelleMillr) May 15, 2024

Let's GOOOOOO Madame Web 2 !!! — Kal-Odinson☀️ (@V727Mr) May 15, 2024

Because no one wanted to pay a movie ticket to watch this in theatres — Stan ✌️🏳️‍🌈 (@InevitableStan) May 15, 2024

Para intentar solventar este desgaste, Sony Pictures tiene previsto estrenar únicamente otros dos filmes en 2024 basados en personajes de Marvel. Así, tras el lanzamiento de Madame Web, Kraven The Hunter llegará en diciembre, y Venom 3 verá la luz en noviembre. La compañía, por el momento, no tiene intención de hacer una segunda parte de Madame Web.