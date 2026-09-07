Filtración de The Batman 2 revela el nuevo traje del caballero oscuro - WARNER BROS.

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman con Robert Pattinson sigue avanzando en su rodaje, de cara a estrenarse el 18 de febrero de 2028. Desde el set en Glasgow, Escocia, llegan unas nuevas imágenes en las que el caballero oscuro presenta nuevo traje y monta a lomos de una moto del Departamento de Policía de Gotham.

En el primero de los vídeos que ya circulan en Internet puede observarse, pese a su baja calidad, cómo el cruzado de la capa se dispone a montar en una de las motos de la policía de Gotham. Esta secuencia, como no han tardado en señalar muchos fans, parece ser un guiño a los eventos del aplaudido cómic Batman: Año uno de Frank Miller.

Sin embargo, quien protagoniza la escena enfundado en el traje del murciélago no es, como se había rumoreado, Pattinson, sino su doble de acción, Rick English.

He’s far away and it’s a bit dark for my phone but he’s on a police bike #batman #glasgow pic.twitter.com/Eh2tFX917m — Ciaron🇵🇸 (@ciaron97) September 4, 2026

Rick English was seen in the Bat-suit on the set of ‘THE BATMAN PART II’ riding a GCPD Police bike! 🦇🦇



📸: @ciaron97 pic.twitter.com/pv04C1TqPF — EGG BOY 🪩 (@EGGBOY_03) September 4, 2026

BATMAN LUCE UN NUEVO TRAJE

El siguiente no se trata de una secuencia, sino de English tomándose un descanso. La escasa iluminación impide apreciar muchos detalles, pero cuando English se sitúa bajo la luz de la puerta por la que entra, puede verse que las orejas de la capucha son ligeramente más largas que las del traje anterior de Batman.

Batman spotted taking a break on the set of ‘The Batman Part II’ 😭😭



📸: @ciaron97 pic.twitter.com/LZrPHFQnQi — EGG BOY 🪩 (@EGGBOY_03) September 4, 2026

Otro de los vídeos, este ya un poco más nítido, muestra una perspectiva desde el otro lado de la calle cuando English, vistiendo el uniforme de Batman, conduce la moto policial.

Batman taking a GCPD motorcycle for a spin on the set of ‘THE BATMAN: PART 2’ 🦇 👮‍♂️



(Thanks to kt_perspective for providing the video) pic.twitter.com/LcmTDqm1h2 — DC Film News (@DCFilmNews) September 4, 2026

Con el Batmóvil completamente destrozado, tal y como revelaban unas recientes imágenes del set, todo apunta a que el caballero oscuro se verá forzado a usar el vehículo policial para escapar de los agentes que le persiguen. Asimismo, otras imágenes del set revelaron una escena en la que Alfred (Andy Serkis), el siempre paternal y leal asistente de Bruce Wayne, estaba arrodillado sobre su cuerpo, aparentemente inconsciente, mientras intenta reanimarlo.

Hacia el final de las imágenes, Bruce recupera el conocimiento y se incorpora, dejando a la vista varios parches adhesivos de un monitor cardíaco en su pecho. Además, a su lado en otra secuencia se encuentra también una mujer rodeando con sus brazos a un niño.

A personagem da Scarlett Johansson vai ter um filho? 👀



Novas imagens do set de #TheBatmanPart2 mostram a dublê de Scarlett Johansson junto com uma criança pic.twitter.com/4YMIbZDOCT — DCVerso (@DCVers0) August 28, 2026

Se especula que se trata del personaje de Scarlett Johansson y con la posibilidad de que el infante sea el hijo de Bruce con Talia al Ghul: Damian Wayne. No obstante, otra posibilidad es que se trate de un joven Dick Grayson. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.