Marvel quiere al nominado al Oscar Jacob Elordi en el reinicio de X-Men - MARVEL/NETFLIX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre. La cinta de los hermanos Russo verá a Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom e incorporará al UCM a un buen puñado de legendarios mutantes de anteriores películas de X-Men de la era Fox. Ahora se ha dado a conocer que Marvel quiere fichar a Jacob Elordi, la estrella de Cumbres borrascosas y Frankenstein, de Guillermo del Toro, nominada a nueve Oscar, para un papel en el reinicio de los X-Men.

"Tengo entendido que Jacob Elordi también ocupa un lugar destacado en la lista de Marvel para un papel en X-Men", ha dejado caer MyTimeToShineHello en X.

El hecho de que Elordi realizara su debut en el UCM con un papel en el reinicio de los X-Men sería motivo de alegría para muchos fans de Marvel. Dado que el australiano tiene actualmente 28 años, no es demasiado mayor para encarnar a un miembro de los héroes mutantes liderados por Charles Xavier, al que volverá a interpretar Patrick Stewart en Doomsday.

I hear Jacob Elrodi is also very high on Marvel's list for an X-Men role 👀 https://t.co/JznFEdpAgn pic.twitter.com/uNdFDgeeAF — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 19, 2026

Pero un papel como el del intrigante villano Nathaniel Essex/Mr. Siniestro encajaría mucho más con Elordi, que saltó a la fama en la trilogía de películas de Netflix Mi primer beso y la serie de HBO Euphoria, y aspira a llevarse el Oscar a mejor actor de reparto por Frankenstein.

Este rumor sobre su posible incorporación al UCM surge después de que el nombre del actor sonase como candidato para ser el nuevo James Bond en el reinicio de la longeva franquicia del agente secreto que está preparando Amazon MGM Studios, con un filme previsto para 2028 y Dennis Villeneuve (Dune) en la silla del director.

De hecho, aunque a muchos les gustaría ver a Elordi encarnando en la gran pantalla a 007, Variety ya informó que el estudio y los productores de la nueva cinta de James Bond, Amy Pascal y David Heyman, buscan a un actor británico menor de 30 años.

En todo caso, aunque circulaba que el hecho de ser australiano no era un impedimento para optar al personaje, entre los principales candidatos también sonaban Harris Dickinson y Tom Holland, que volverá a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está fijado para el 31 de julio.